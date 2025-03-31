Белорусский рынок труда ждут перемены

Белорусский рынок труда ждут перемены1
- 31.03.2025, 9:39
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Три главных новшества.
В Беларуси вводят сразу несколько изменений, которые затрагивают рынок труда. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.
Новшество для тех, кому еще нет 18 лет
Минтруда с 29 марта ввело изменения при трудоустройстве несовершеннолетних. Так, ведомство среди прочего расширило возможности для их работы на производстве продуктов питания (кулинар, кондитер, повар), выпуске стекла и стеклоизделий (комплектовщик, разметчик, разрисовщик, фотопечатник), а также на полиграфическом (корректор, оператор электронного набора и верстки, оператор электронного цветоделения, печатник) и целлюлозно-бумажном производствах.
Изменение для страховок
С 23 апреля этого года введут новшество для страховых полисов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые наниматели оформляют у «Белгосстраха». Это предусмотрено специальным указом.
С этой даты 50-процентную скидку для таких страховок смогут получать организации, в которых работает не менее 30% инвалидов и пенсионеров от среднесписочной численности работников. Сейчас эта планка — не менее 50%.
Изменение в охране труда
С 1 апреля вступят в силу новые правила по охране труда при производстве пищевой продукции. Это предусмотрено постановлением Минтруда. Как сообщается, новшество направлено на «обеспечение здоровых и безопасных условий труда тех, кто занят на таким производстве». При этом изменения распространяются на всех работодателей независимо от формы собственности.