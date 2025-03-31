«Трамп полностью просчитался, у Зеленского есть козырь» 2 31.03.2025, 10:48

11,600

Ондржей Коларж

Фото: CNN

У Европы появилось мужество и решимость.

Какой опыт могут перенять белорусы у антисоветского сопротивления в Чехословакии? Как Европа может противостоять гибридным атакам со стороны России? На вопросы сайта Charter97.org ответил чешский евродепутат Ондржей Коларж.

— Американский миллиардер Илон Маск неожиданно поддержал на недавних выборах в Германии АдГ — крайне правую партию, которая может быть связана с неонацистскими кругами. Ожидаете ли вы дальнейшее вмешательство Илона Маска в европейские дела?

— Я бы не удивился, если бы это повторилось. Илон Маск, на мой взгляд, сбрендил, скажу так. Он ведет себя так, будто страдает мессианским комплексом. Тот факт, что он открыто тяготеет к крайне правым, теперь совершенно очевиден. Никто не сможет помешать Илону Маску вмешиваться в дела других стран. Он владелец одной из крупнейших и влиятельнейших социальных сетей. Маск не скрывает, что манипулирует алгоритмами, чтобы привлечь больше аудитории. Думаю, вопрос не в том, решит ли он, а в том, позволим ли мы ему это.

— Что с этим делать?

— Илон Маск совсем не помог АдГ. Фридрих Мерц (глава победившего на выборах блока ХДС/ХСС) понял, как ему нужно реагировать на это во время кампании, и улучшил свою риторику, чтобы увести людей от крайне правых, дать им уверенность в том, что умеренные правые — консерваторы и центристы — это те, за кем следует идти, а не за экстремистами. Думаю, что это мы все должны иметь в виду. Как говорят британцы: сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе. Но это, я бы сказал, краткосрочно.

В долгосрочной перспективе мы должны повысить медиаграмотность в обществе. Сейчас люди очень легко поддаются дезинформационным нарративам, которые такие деятели, как Маск и Трамп, очень эффективно распространяют. Чем более вы образованы в потреблении медиа, тем более вы устойчивы к этим вещам.

— В одном из своих недавних выступлений вы сказали: «Мы находимся в состоянии гибридной войны с Россией». Почему вы так считаете?

— Вопрос должен быть в том, почему кто-то думает, что мы не находимся в состоянии гибридной войны. Есть много доказательств того, что Россия на самом деле ведет гибридную войну против Европы.

Если посмотреть на активность в целом, вы увидите конкретные действия по всей Европе, которые были совершены скрытно. Русские взорвали склад боеприпасов в Чехии в 2014 году. Пожар в магазине IKEA в Литве также был устроен русскими. Вы можете наблюдать, как российские корабли разрывают подводные кабели. Вы можете видеть возросшую активность российских ВВС, летающих через международное воздушное пространство и нарушающих воздушное пространство НАТО.

Имеются все виды деятельности по оказанию влияния в интернете. Русские используют тот факт, что часть Европы находилась под их контролем в течение полувека. Они очень хорошо знают, что использовать и чем злоупотреблять в каждой стране, которая в прошлом была частью советского блока. Они используют разные нарративы в Чехии, в Польше, в странах Балтии, на Балканах.

Говоря о Балканах, посмотрите, что происходит в Боснии и Герцеговине. Страна стремится стать частью Европейского Союза, но президент Республики Сербской Милорад Додик теперь открыто призывает Россию на помощь. Он встречался с Путиным три раза с 2022 года. Он говорит, что Россия должна наложить вето на продолжение пребывания миротворческих сил EUFOR в Боснии (а только благодаря этому в Боснии сохраняется мир уже 30 лет). Я бы сказал, что это операция, сошедшая со страниц учебника по ведению гибридной войны.

Все это подводит меня к моему выводу, что Россия на самом деле ведет гибридную войну против нас и использует все имеющиеся у нее инструменты, чтобы ослабить нас.

— Каким должен быть ответ ЕС?

— Если общественность ежедневно подвергается воздействию антиевропейских нарративов, исходящих из Кремля, недостаточно просто говорить правду. Нужны инструменты, которые не позволяют этим вещам проникать в ваше пространство.

Медиаграмотность — одна из ключевых вещей, начиная с маленьких детей, чтобы научить их потреблять весь медиаконтент. Это так, как в прошлом, когда люди покупали газету утром, читали вчерашние новости, а вечером включали телевизор и смотрели новости о том, что произошло в тот день. Теперь новостная лента передает, что происходит в течение всего дня. Существует много СМИ, которые представляют только одну точку зрения. Они не дают никакой альтернативы, не цитируют источники информации, и все это основано на теориях заговора. Кто-то не воспринимает это как релевантный источник, но многие люди верят. И я думаю, что это проблема.

Мы должны начать с медиаграмотности. Мы должны признать, что такие вещи, как дезинформация, существуют, и тогда мы можем начать разрабатывать стратегии против них.

— По словам перебежчика из КГБ, для того, чтобы подрывная деятельность была эффективной, другая сторона должна быть готова принять эту дезинформацию.

— Приведу пример Грузии. Мы потерпели неудачу. Мы не ожидали, что Россия возьмет то, что она хочет, что она будет использовать политические инструменты и вытеснит нас — все из-за нашего бездействия. После выборов президент Грузии призвала Европу встать на сторону свободолюбивых грузин. И все, что мы смогли сделать, это принять резолюцию, в которой говорилось, что мы поддерживаем Грузию. Единственным человеком из ЕС, который приехал в Тбилиси, был Виктор Орбан, который ехал туда не для того, чтобы поддержать протестующих и президента. Он был там, чтобы поздравить «Грузинскую мечту» с фальсификацией выборов.

Мы это допустили. Вместо того, чтобы президент Еврокомиссии или высокопоставленный чиновник из ЕС поехал в Тбилиси, чтобы поддержать президента, встать с ней рядом и выступить перед толпами демонстрантов и сказать им: «Орбан приехал сюда в отпуск. Не воспринимайте его всерьез. Я выступаю от имени Европы. У вас есть наша поддержка». Этого не произошло — вот как мы их подвели.

Мы должны пересмотреть наши подходы как внутри ЕС, так и вовне. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали всерьез, то мы не можем просто сказать, что у нас нет никаких инструментов и мы не знаем, как справиться с этими преградами.

— Давайте поговорим о российской агрессии против Украины. Должен ли Европейский Союз иметь право голоса на мирных переговорах?

— Определенно. Я думаю — должен и обязан. Если послушать, что говорит Дональд Трамп, что Европу не пригласят на переговоры, но ей придется заботиться обо всем, о чем будут вестись переговоры, — это неприемлемо. Если мы те, кто будет контролировать и обеспечивать мир в Украине, ее будущее развитие, то мы должны быть частью переговоров. В противном случае, это про нас без нас. Европа не может согласиться с этим, потому что если она это сделает, то она окажется в стороне и смирится с тем, что ее не следует воспринимать всерьез. Мы просто не можем себе этого позволить. Мы должны играть серьезную роль. Это будет стоить нам денег и усилий. Если мы хотим добиться успеха и хотим, чтобы нас воспринимали всерьез украинцы, которым мы должны помогать, то мы должны показать, что мы сильны.

Если мы проявим слабость, почему Россия должна нас уважать, почему они должны уважать любой договор, в котором Европа будет гарантом? Украине не нужен слабый гарант. Им нужен максимально сильный партнер.

— Есть ли у ЕС потенциал для поддержки Украины самостоятельно, без США?

— Я убежден, что есть. Европейский союз — одна из сильнейших экономик в мире. Если принять во внимание Великобританию и Норвегию, то у нас есть необходимое благосостояние и возможности. У нас есть знания и опыт. Нам просто не хватает мужества. Поэтому мы должны обрести мужество. Как только мы обретем мужество, все будет в порядке. Мы на правильном пути, потому что наконец-то пришли к пониманию того, что нам не нужно ставить себя в положение, когда нас шантажируют такие люди, как Виктор Орбан или Роберт Фицо. Мы нашли другие пути, создавая коалиции желающих.

Когда Соединенные Штаты заявили, что прекратят финансировать радио «Свобода», мы сказали: «Хорошо. Давайте создадим новую коалицию желающих, которая поддержит радио «Свобода» и обеспечит продолжение деятельности». Мы нашли способы, как это сделать. Нам больше не нужен Орбан. Все дело в мужестве и решимости.

— Говоря об этой ситуации, когда США прекратили финансирование радио «Свобода», которое находится в Праге, что вы чувствуете? Как вы видите будущее?

— Мы не можем ждать ничего позитивного от Дональда Трампа. Мне немного жаль моих коллег здесь, в Европейском парламенте, и дома, в Чехии, которые говорили, что «Дональд Трамп — это победа для Европы». Нет, это не так. Единственная победа для Европы заключается в том, что Европа пришла к пониманию, что она должна встать на собственные ноги и играть сильную роль.

Парадокс, что Дональд Трамп на самом деле делает Европу сильной и великой снова, а не Америку. У Дональда Трампа есть странное ощущение, что изолировав Соединенные Штаты он чего-то добьется или сделает Соединенные Штаты сильнее. Это никогда не работало в прошлом. Изоляционизм никогда не был способом для Соединенных Штатов добиться успеха. Если посмотреть на период после Второй мировой войны, США стали великими благодаря альянсам по всему миру, своему влиянию. Если Дональд Трамп думает, что прекратив помощь США он где-то поможет — нет, он только создаст пробелы, которые эффективно и очень быстро заполнит кто-то другой.

К сожалению, Европа сейчас не в той форме, чтобы заполнить все пробелы, которые создадут США. К сожалению, есть и другие игроки: Китай, Россия, страны и режимы, которые недружелюбны к нам. И они не будут дружелюбны к США — Трамп должен это понимать.

— Во время известной встречи в Белом доме Дональд Трамп сказал, что у Владимира Зеленского нет сильных «карт». На ваш взгляд, есть ли у Зеленского какие-либо «карты» в переговорах?

— Зеленский находится в очень сложном положении. Думаю, что сейчас у него есть козырь, потому что Дональд Трамп полностью просчитался. Все эти действия, которые предпринял Дональд Трамп, нападая и запугивая Зеленского, повысили его популярность.

Одной из карт, которые держит Зеленский, является, я бы сказал, несомненное единство украинского народа. Я был очень удивлен (это был отличный сигнал, как небесная музыка), когда здесь, в Европейском парламенте, Петр Порошенко выступал на заседании Комитета по иностранным делам, и он начал свою речь с поддержки Зеленского. Лидер оппозиции к нынешнему президенту сказал, что он сам и его партия поддерживают президента, потому что Украина сейчас нуждается в единстве. Так что карта, которую держит Зеленский, — это единство украинского народа и поддержка, которую они ему оказывают.

— Как гражданин Чехии, какой бы вы дали совет белорусам, глядя на вашу историю? Как выжить в стране, которая контролируется ненавистной большой державой?

— Сопротивляйтесь. Я слишком молод, чтобы помнить все, что происходило в коммунистическую эпоху в Чехословакии. Я родился в 1984 году. Мне было пять лет, когда рухнул коммунизм. Все, что я делал, это сидел дома и смотрел телевизор, где были кадры, как спецотряды полиции избивают людей на улицах.

Думаю, что в Беларуси ваша оппозиция едина, и разные лидеры оппозиции и люди, которые участвуют в движениях против Лукашенко, говорят на одном языке — это очень важно. Если посмотреть на Россию, их оппозиция разрознена. Они не говорят на одном языке и не преследуют одну и ту же цель. Совместная цель белорусской оппозиции — избавиться от диктатора и жить в свободной стране, которая будет частью Европы. Это то, чем вы можете очень гордиться. Пока вы сохраняете единство, вы будете продолжать сопротивляться.

Я не в том положении, чтобы давать вам какие-либо советы, потому что большую часть своей жизни я прожил в свободной стране, за исключением первых пяти лет, но я думаю, что у вас есть поддержка извне. Это оказалось решающим для чехословацких диссидентов.

В восьмидесятые годы, когда Вацлав Гавел, наш будущий президент, был лидером диссидентского движения в Чехословакии, его посетил Франсуа Миттеран, французский президент, приехавший на переговоры в Чехословакию, и Вацлав Гавел был первым человеком, которого он посетил перед тем, как отправиться в Пражский Град, чтобы встретиться с президентом. Это было проявлением поддержки, которое коммунистический режим вообще не смог переварить, их реакцией было заключение Вацлава Гавела в тюрьму, но я думаю, что это было что-то важное. Думаю, что лидеры белорусской оппозиции делают большую работу, чтобы транслировать в мир идею свободной Беларуси.

Теперь нам нужно проявить мужество, которое проявляете вы. Мы не нашли способов, как помочь людям, находящимся в тюрьмах Лукашенко. Отправка им открыток — это хорошее проявление того, что о проблеме помнят, но знаем ли мы, что открытки доставляются? Знаем ли мы, что это имеет какой-то эффект? Я так не думаю. То же самое и с резолюциями, которые мы принимаем. Мы мастера в разработке резолюций, но за резолюциями должны быть конкретные шаги и действия. Если у нас есть страны в ЕС, которые все еще каким-то образом поддерживают хорошие связи с Лукашенко, то это проблема, ведь этого парня следует изолировать.

Я думаю, мы также должны найти способы, как поддержать инакомыслие в Беларуси, как Франсуа Миттеран поддержал инакомыслие в Чехословакии. Так что нам еще многое предстоит сделать, потому что вы многое делаете.

— Настоящие лидеры, которые десятилетиями борются с режимом, сейчас находятся в тюрьме. Мы ничего не слышим о них годами: ни писем, ни звонков, ничего. Последний вопрос: видите ли вы будущее Беларуси в ЕС?

— Был бы рад видеть Беларусь в составе ЕС. Чем мы больше, тем мы сильнее. Я знаю историю Речи Посполитой. Эта территория всегда играла большую роль в европейской истории.

Если мы разделяем Европу на Восток и Запад и что-то еще, мы никогда не продвинемся вперед. Только объединившись, мы сможем противостоять таким режимам, которые сейчас есть в России. Мы не можем позволить себе проиграть России, признав, что она поглотит европейские страны и попытается воссоздать Советский Союз. Нет, ни в коем случае.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com