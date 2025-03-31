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Reuters: США введут тарифы против всех стран мира

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  • 31.03.2025, 15:11
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Reuters: США введут тарифы против всех стран мира

Трамп назвал дату.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответные тарифы, которые он собирается объявить на этой неделе, будут охватывать все страны, а не только небольшую группу из 10−15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.

Как говорится в материале Reuters, Трамп пообещал представить масштабный тарифный план 2 апреля, который он назвал «Днем освобождения». «Начнем со всех стран», — сказал он журналистам на борту Air Force One. «По сути, со всех стран, о которых мы говорим».

«Трамп рассматривает тарифы как способ защиты внутренней экономики от несправедливой глобальной конкуренции и козырную карту для получения лучших условий для США. Однако опасения по поводу торговой войны беспокоят рынки и порождают страхи рецессии в США», — говорится в материале.

Трамп заявил, что введет ряд ответных пошлин против стран, взимающих пошлины с экспорта США, пообещав соответствовать пошлинам этих стран.

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