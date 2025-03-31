Цена на золото достигла рекордного уровня
- 31.03.2025, 15:21
Новая волна инвестиций в драгметалл связана с опасениями по поводу пошлин США.
В понедельник цена на золото достигла рекордного уровня в $3 106,50 за унцию.
Опасения по поводу пошлин президента США Дональда Трампа и возможных экономических последствий в сочетании с геополитической нестабильностью привели к новой волне инвестиций в этот актив, пишет Reuters.
С начала года золото подорожало более чем на 18%. Ранее в этом месяце цена впервые превысила $3 000 за унцию — важную отметку, которую эксперты связывают с растущими опасениями по поводу экономической нестабильности, геополитической напряженности и инфляции.
К тому же, рост цен на золото побудил ряд банков повысить свои прогнозы.
В этом месяце Goldman Sachs, Bank of America и UBS повысили свои целевые цены по золоту. Goldman ожидает, что к концу года цена достигнет $3 300 за унцию против предыдущего прогноза в $3 100. Bank of America прогнозирует $3 063 за унцию в 2025 году и $3 350 в 2026 году, что выше его предыдущих оценок в $2 750 и $2 625 соответственно.
С момента вступления в должность Трамп выдвинул планы по внедрению новых пошлины для защиты американской промышленности и сокращения торгового дефицита.
Ожидается, что 2 апреля он объявит новый пакет ответных тарифов, пишет Reuters.