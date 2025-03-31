Польские пограничники рассказали, когда могут аннулировать уже выданную визу 31.03.2025, 16:49

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Есть несколько оснований.

Уже выданную национальную визу в Польшу могут аннулировать, если всплывут факты, что ее изначально выдали по ошибке, либо если иностранец нарушил правила въезда и пребывания в Польше. Об этом заявил представитель главного командования польской Пограничной службы Анджей Юзвяк в ответ на вопрос телеграм-канала Dzik Pic.

Согласно п. 1 статьи 90 польского Закона об иностранцах, национальная виза аннулируется, в частности, если после ее выдачи возникли обстоятельства, оправдывающие отказ в выдаче национальной визы. О таких обстоятельствах, в частности, идет речь в пп.1 и 3−10 п.1 статьи 65 этого закона.

В законе сказано, что иностранцу могут отказать в национальной визе, если он (а) внесен (а) в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным, либо этого требуют соображения безопасности государства. Также отказ можно получить из-за нехватки финансов на время пребывания, отсутствия медицинской страховки или сомнений, что заявленная цель пребывания в Польше соответствует реальной.

— Согласно статье 91, национальная виза аннулируется, если на момент ее выдачи имелись обстоятельства, оправдывающие отказ в ее выдаче, — сообщил представитель Погранслужбы Польши.

Кроме того, если в рамках контроля законности пребывания иностранцев на территории Польши окажется, что пребывание иностранца не соответствует положениям, касающимся условий въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, то предпринимаются служебные действия, направленные на вынесение иностранцу решения об обязательстве к возвращению.

Основанием для вынесения решения об обязательстве иностранца к возвращению являются предпосылки, указанные в п. 1 статьи 302 Закона об иностранцах.

Если посмотреть на перечисленные там обстоятельства, то иностранцу могут вручить обязательство к возвращению, если, например, он находится на территории Польши без действующей визы, работает без разрешения, получил отказ в ВНЖ/ПМЖ/статусе беженца и т.д. Либо ему присудили лишение свободы в Польше, и имеются основания для его передачи за границу.

— Между тем, согласно пп. 1 п. 1 статьи 307 этого закона, в день, когда решение об обязательстве иностранца к возвращению становится окончательным, происходит аннулирование национальной визы, прекращение действия разрешения на временное пребывание, а также разрешения на работу.

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