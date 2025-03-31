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В Германии отвергли возможность возобновления импорта российского газа

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  • 31.03.2025, 18:06
В Германии отвергли возможность возобновления импорта российского газа

ФРГ планирует не возобновлять поставки газа из РФ даже после войны в Украине.

Германия отвыкла от поставок российского газа и не планирует к ним возвращаться, заявил сопредседатель партии социал-демократов (СДПГ) Ларс Клингбайль, его слова передает Bloomberg.

Авторы материала отмечают, что на фоне переговорного процесса по Украине появились «циркулирующие спекуляции о возобновлении поставок трубопроводного газа из России», который может помочь восстановлению немецкой экономики.

Клингбайль, которого Bloomberg называет главным претендентом на пост следующего министра финансов, считает эти сообщения необоснованными.

По словам сопредседателя СДПГ, Германия должна избегать попадания в зависимость от импорта российских энергоносителей даже после окончания войны в Украине. Политик добавил, что сегодня Берлин и Москва далеки от нормализации отношений из-за боевых действий в Украине.

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