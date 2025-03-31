Украинская авиация ювелирно отработала по командному пункту РФ на Херсонщине 31.03.2025, 22:37

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Видеофакт.

Украинский истребитель МиГ-29 прицельными ударами смогли уничтожить бункер в районе оккупированных Олешек в Херсонской области, где располагался командный пункт армии РФ. Для поражения цели экипаж самолета применил планирующие бомбы.

Об этом сообщает Telegram-канал «Соняшник».

На кадрах, которые дополняют новость о проведении успешной операции по уничтожению командного пункта россиян в Херсонской области, запечатлен момент удара бомбами GBU-62 по бункеру. Любопытно, что для выполнения задания применялись не западные самолеты, а МиГ-29, который был переделан специалистами для запуска американских высокоточных авиабомб.

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