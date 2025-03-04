План Фриланд: Канада может ввести пошлины на Tesla и наказать штаты, голосовавшие за Трампа 2 4.03.2025, 10:25

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Христя Фриланд

У Оттавы есть варианты давления на США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил вступление в силу 25-процентных пошлин на товары для Мексики и Канады со вторника 4 марта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава мгновенно ответит.

«Зеркало недели. Украина» вспоминает план, который предложила бывший министр финансов Канады Христя Фриланд.

Она предложила наложить 100-процентные пошлины на автомобили Tesla, чтобы наказать Илона Маска, одного из «друзей-миллиардеров» президента США Дональда Трампа. Также в перечень, по ее словам, должно попасть американское вино, пиво и другие спиртные напитки.

«Ориентируясь на продукцию из республиканских штатов, голосовавших за Трампа, и компании, принадлежащие его союзникам-миллиардерам, Канада может создать политическое давление на Белый дом», – пояснила она.

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