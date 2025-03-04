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Украина начала поставку роботов для NASA

  • 4.03.2025, 17:24
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Украина начала поставку роботов для NASA

Тестовая партия уже отправлена в США.

Украина начинает поставку роботов для NASA. Тестовая партия уже уехала в США.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, важно, что именно NASA инициировало сотрудничество. А разработчики из DroneUA надеются наладить системное партнерство с NASA в ближайшем будущем.

«Война дала мощный буст рынку defence tech, наши технологии развиваются очень быстро. Одна из целей — поставка техники за границу, ведь это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет. ... Украинские технологии эффективны повсюду. На земле, в воде, да еще и в космосе», - отметил Федоров.

На рынке Украины и Восточной Европы группа компаний DroneUA является крупнейшим интегратором, импортером и дистрибьютором ведущих производителей дронов в мире и представляет технологические решения от брендов XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares и других.

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