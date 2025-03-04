Украина начала поставку роботов для NASA 4.03.2025, 17:24

2,366

Тестовая партия уже отправлена в США.

Украина начинает поставку роботов для NASA. Тестовая партия уже уехала в США.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, важно, что именно NASA инициировало сотрудничество. А разработчики из DroneUA надеются наладить системное партнерство с NASA в ближайшем будущем.

«Война дала мощный буст рынку defence tech, наши технологии развиваются очень быстро. Одна из целей — поставка техники за границу, ведь это может обеспечить миллиардные поступления в бюджет. ... Украинские технологии эффективны повсюду. На земле, в воде, да еще и в космосе», - отметил Федоров.

На рынке Украины и Восточной Европы группа компаний DroneUA является крупнейшим интегратором, импортером и дистрибьютором ведущих производителей дронов в мире и представляет технологические решения от брендов XAG, EcoFlow, Pix4D, Parrot, Chasing, DroneDeploy, AgroCares и других.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com