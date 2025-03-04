Ученые объяснили, почему динозавры не возникли снова 4.03.2025, 18:05

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На сегодняшний день единственными потомками динозавров являются птицы.

Сейчас считается, что примерно 66 млн лет назад падение огромного астероида привело к массовому вымиранию животных на Земле. Все виды динозавров, кроме тех, что были предками птиц, исчезли с лица Земли.

Скорее всего это произошло из-за резкого снижения температуры, хотя в этом процессе могли быть задействованы и другие факторы. После исчезновения динозавров на Земле начали доминировать млекопитающие и другие виды животных. Динозавры почти 180 млн лет процветали на нашей планете до того, как исчезли.

Учитывая такой длительный период времени, когда они доминировали на Земле, почему же они снова не эволюционировали после вымирания? Об этом пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Эволюция является сложным процессом, в котором задействованы как удачное стечение обстоятельств, так и существующие возможности для эволюционного процесса. Живые организмы адаптируются к окружающей среде с помощью естественного отбора, полового отбора и генетических мутаций, но нет гарантии, что эволюция может пойти по какому-то определенному пути.

Динозавры успешно эволюционировали в течение почти 180 млн лет, адаптируясь приспосабливаясь к окружающей среде и становясь доминирующим классом животных на Земле. Но когда все нептичьи динозавры были уничтожены, вместе с ними ушла и их эволюционная история. Вместо этого, ныне живущие виды являются потомками животных, переживших массовое вымирание, включая многие виды млекопитающих, которые смогли размножаться, развиваться и приспосабливаться к новой среде.

Вымерший вид не может естественным образом повторно эволюционировать, чтобы вернуться в то же состояние, в котором он был до вымирания, хотя похожие существа могут появиться в результате итеративной эволюции.

Некоторые ученые пытаются воскресить некоторые вымершие виды, в том числе мамонтов с помощью генной инженерии. В то же время некоторые исследователи считают, что не самая лучшая идея. Значит ли это, что ученые смогут воскресить и динозавров? Увы, имеющиеся технологи и доступный геномный материал не позволяет воссоздать такое сложное существо, как динозавр.

Некоторые ученые считают, что на самом деле еще до падения астероида на Землю динозавры уже начали вымирать, возможно, из-за изменений окружающей среды. Это может быть причиной того, почему динозавры повторно не смогли эволюционировать после вымирания. Исследователи предполагают, что вымирание динозавров уже опережало количество появляющихся новых видов.

Но другие ученые считают, что снижение биоразнообразия динозавров ближе ко времени массового вымирания 66 млн лет назад не обязательно привело бы к их исчезновению. Если гигантские динозавры могли исчезнуть, то более мелкие динозавры продолжили бы процветать. Если бы не падение астероида, то эти динозавры изменили бы свой внешний вид и поведение за миллионы лет дальнейшей эволюции. При этом предполагается, что, учитывая длительный период эволюционного развития динозавров до планетарной катастроф, выжившие виды могли бы не очень сильно измениться.

Маловероятно, что вы в ближайшее время столкнетесь динозаврами, но наша планета на самом деле населена огромным количеством их потомков. Точнее на Земле живут потомки выживших динозавров и это птицы. Современные птицы являются потомками группы динозавров, известной как тероподы. Ученые считают, что они выжили благодаря тому, что имели небольшой размер тела и обитали в регионах, которые не очень сильно пострадали от удара астероида.

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