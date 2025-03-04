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Лукашенко ратифицировал закон о взаимных гарантиях безопасности с Россией

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  • 4.03.2025, 19:34
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Лукашенко ратифицировал закон о взаимных гарантиях безопасности с Россией

Он предусматривает размещение российских военных объектов на территории Беларуси.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко подписал закон «О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках «cоюзного государства», сообщает пресс-служба узурпатора.

Отмечается, что в договоре закреплены взаимные гарантии по осуществлению необходимых мер в случае покушений на безопасность Беларуси и России, а также «союзного государства» в целом.

«Выполнение обязательств предусматривает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, использование сторонами потенциала своих отношений с другими государствами и другими субъектами международного права для предотвращения покушений на безопасность, принятие мер в ответ не только на совершенные акты агрессии, но и на угрозы их совершения, а также незамедлительное оказание необходимой военной, военно-технической и иной помощи», — говорится в сообщении.

Договор был подписан Лукашенко и Путиным в декабре 2024 года. Он предусматривает размещение российских военных объектов на территории Беларуси. Также в нем содержатся положения о применении ядерного оружия.

28 февраля аналогичный закон о ратификации договора подписал правитель России Владимир Путин.

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