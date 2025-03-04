Арабские лидеры обсуждают план по Газе 4.03.2025, 23:05

Главная проблема – ХАМАС.

Арабские лидеры сегодня собираются в Каире, чтобы обсудить альтернативу плану Дональда Трампа взять сектор Газа под контроль США и переместить его палестинское население, пишут «Детали».

Саммит Лиги арабских государств по восстановлению территории состоится на следующий день после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова поддержал план Трампа, назвав его «провидческим и инновационным».

Палестинцы, наряду с арабским миром и многими партнерами Израиля и США, осудили предложение Трампа, отвергнув любые попытки изгнать жителей Газы.

Министры иностранных дел арабских стран ранее провели закрытую подготовительную сессию, посвященную плану восстановления территории без перемещения ее населения. Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати сказал, что «египетско-арабо-исламский» план восстановления Газы будет представлен арабским лидерам в Каире для получения их широкой поддержки, а затем будет передан на встречу на уровне министров в Саудовской Аравии для согласования деталей. В ней примут участие представители стран с преобладающим мусульманским населением, таких как Индонезия, Иран, Малайзия, Турция и другие.

Министр иностранных дел заявил, что последуют дипломатические поездки в столицы стран мира, чтобы «разъяснить этот план и заручиться его поддержкой», а также «провести обширные консультации с основными странами-донорами».

Ожидается, что в саммите в Каире примут участие несколько глав арабских стран, а другие страны пришлют министров иностранных дел или других высокопоставленных представителей.

Трамп вызвал всеобщее возмущение, когда впервые высказал идею о том, чтобы Соединенные Штаты «захватили» сектор Газа и превратили его в «Ривьеру Ближнего Востока», одновременно заставив его палестинских жителей переселиться в Египет и Иорданию.

С тех пор президент США, похоже, смягчил свою позицию, заявив, что он «не навязывает» план. Чиновники его администрации говорят, что ждут встречного предложения от арабских лидеров.

Все подробности плана еще не были опубликованы, но несколько человек, видевших или проинформированных о его содержании, заявили, что он предполагает строительство временного жилья для палестинцев на время расчистки завалов и восстановления водоснабжения и электроснабжения.

Главная проблема – ХАМАС

Хотя лидеры стран, включая Саудовскую Аравию, будут стремиться выступить единым фронтом против предложения Трампа о перемещении палестинцев, инициатива сталкивается с рядом серьезных препятствий, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, проинформированных о содержании примерно 150-страничного документа.

Главный камень преткновения – будущее управление сектором Газа, а также судьба ХАМАСа.

Согласно египетскому плану, ХАМАС не будет участвовать в повседневных делах Газы, а территорией будет управлять комитет из палестинских функционеров и видных деятелей под надзором представителей арабских государств. Однако пока не известно, как именно предполагается вывести ХАМАС из сектора и разоружить его боевиков, что делает план неприемлемым для Израиля и, скорее всего, для США и ЕС.

Впрочем, и в арабском мире по этому вопросу есть расхождения. Саудовская Аравия поддерживает устранение военного и политического руководства ХАМАСа из Газы, но заявляет, что необходимо разобраться с тем, что она описала как «умеренные элементы» группировки, которые могут играть политическую роль в управлении послевоенной Газой вместе с другими палестинскими фракциями.

Сам ХАМАС, по сообщениям, готов отказаться от управления Газой, но намерен оставаться вооруженной силой, которая может оказывать влияние за кулисами и потенциально вернуться к борьбе с Израилем.

Кроме того, группировка по-прежнему находится в противоречии с Палестинской администрацией, с которой у нее давняя история вражды.

Египет же хочет, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки передали ракеты и снаряды, которые могут быть использованы для нападения на Израиль для хранения на складах под египетским и европейским надзором до тех пор, пока не будет создано палестинское государство, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные о деталях плана. Но старший переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя категорически отказался от этого предложения во время встречи с главой египетской разведки Хасаном Рашадом в феврале.

Объединенные Арабские Эмираты, от которых ожидается значительно финансовое участие в будущем Газы, заняли более бескомпромиссную позицию и хотят, чтобы реформированная Палестинская администрация была признана единственным законным органом управления Газой.

Против этого варианта выступает Катар, который, по словам арабских чиновников, заблокировал приглашение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса на недавний арабский саммит в Эр-Рияде, утверждая, что ХАМАС также следует пригласить.

Еще одним потенциальным препятствием для плана являются неоднократные заявления государств Персидского залива о том, что они не будут финансировать реконструкцию в Газе без обязательств и пути к палестинскому государству, что Израиль отвергает.

Сложный тайминг

Саммит омрачает риск возобновления боевых действий между Израилем и ХАМАСом после истечения шестинедельного прекращения огня в воскресенье, что делает любой план реконструкции нерелевантным.

Еще больше усложняет ситуацию то, что ХАМАС использовал прекращение огня, чтобы показать, что он остается ведущей силой в Газе. Это укрепило позицию тех в Израиле, кто выступает за продолжение войны.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати заявил в воскресенье, что «нет альтернативы добросовестному и полному выполнению каждой стороной» январского соглашения о прекращении огня.

«Сохранение режима прекращения огня — вот что важно, — сказал он на пресс-конференции в Каире. – Это абсолютно необходимо».

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