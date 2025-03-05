закрыть
5 марта 2025, среда, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Из Беларуси ушла последняя шведская IT‑компания из рейтинга топ‑2000 Forbes

2
  • 5.03.2025, 13:06
  • 2,108
Из Беларуси ушла последняя шведская IT‑компания из рейтинга топ‑2000 Forbes

Это был последний глобальный IT-бизнес на белорусском рынке.

В Беларуси в конце февраля ликвидировалась шведская компания — разработчик программного обеспечения для гемблинга «Эволюшн Продактс Девелопмент». Как обратил внимание Plan B., это был последний глобальный IT-бизнес, присутствовавший на белорусском рынке, уровня топ-2000 Forbes. И, одновременно, «дочка» последней в Беларуси шведской компании из этого глобального рейтинга — Evolution Gaming Group.

В настоящее время стоимость бизнеса Evolution GamingGroup, принадлежащего миллиардеру с Каймановых островов Кеннету Дарту и группе институциональных инвесторов, составляет 23,3 млрд долларов. По выручке Evolution находится в начале второй тысячи крупнейших публичных компаний мира.

И продажи, и капитализация этого бизнеса, совершившего умопомрачительный рывок на фоне роста популярности онлайн-казино, пять лет назад были несколько меньше. Именно около пяти лет назад, в 2019 году, Evolution Gaming Group приняла решение начать бизнес в Беларуси. Зарегистрировала юрлицо, вошла в Парк высоких технологий, открыла офис и набрала в него около 80 человек.

Предпосылки к уходу Evolution Gaming из Беларуси появились весной 2023 года. Компания объявила о масштабной реорганизации работы. В результате в группе компаний в инженерных департаментах была ликвидирована должность Process Master. Такую позицию занимали около 20 сотрудников, часть из них работала в Беларуси. Одновременно начал плавно расформировываться минский офис. Часть сотрудников релоцировалась, часть была уволена. Под сокращение, в частности, попали около 20−25 человек из команд QA. Офис белорусской «дочки» «Эволюшн Продактс Девелопмент» был закрыт к началу 2024 года. В течение прошлого года шли процессы по юридическому уходу из Беларуси. В итоге они закончились в конце февраля 2025 года.

Уход компании стал символичным. Evolution Gaming Group, по крайней мере, в текущем топ-2000 от Forbes — последняя шведская компания, которая еще находилась на белорусском рынке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путь к миру — демонтаж диктатур
Путь к миру — демонтаж диктатур Андрей Санников
Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников