Из Беларуси ушла последняя шведская IT‑компания из рейтинга топ‑2000 Forbes 2 5.03.2025, 13:06

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Это был последний глобальный IT-бизнес на белорусском рынке.

В Беларуси в конце февраля ликвидировалась шведская компания — разработчик программного обеспечения для гемблинга «Эволюшн Продактс Девелопмент». Как обратил внимание Plan B., это был последний глобальный IT-бизнес, присутствовавший на белорусском рынке, уровня топ-2000 Forbes. И, одновременно, «дочка» последней в Беларуси шведской компании из этого глобального рейтинга — Evolution Gaming Group.

В настоящее время стоимость бизнеса Evolution GamingGroup, принадлежащего миллиардеру с Каймановых островов Кеннету Дарту и группе институциональных инвесторов, составляет 23,3 млрд долларов. По выручке Evolution находится в начале второй тысячи крупнейших публичных компаний мира.

И продажи, и капитализация этого бизнеса, совершившего умопомрачительный рывок на фоне роста популярности онлайн-казино, пять лет назад были несколько меньше. Именно около пяти лет назад, в 2019 году, Evolution Gaming Group приняла решение начать бизнес в Беларуси. Зарегистрировала юрлицо, вошла в Парк высоких технологий, открыла офис и набрала в него около 80 человек.

Предпосылки к уходу Evolution Gaming из Беларуси появились весной 2023 года. Компания объявила о масштабной реорганизации работы. В результате в группе компаний в инженерных департаментах была ликвидирована должность Process Master. Такую позицию занимали около 20 сотрудников, часть из них работала в Беларуси. Одновременно начал плавно расформировываться минский офис. Часть сотрудников релоцировалась, часть была уволена. Под сокращение, в частности, попали около 20−25 человек из команд QA. Офис белорусской «дочки» «Эволюшн Продактс Девелопмент» был закрыт к началу 2024 года. В течение прошлого года шли процессы по юридическому уходу из Беларуси. В итоге они закончились в конце февраля 2025 года.

Уход компании стал символичным. Evolution Gaming Group, по крайней мере, в текущем топ-2000 от Forbes — последняя шведская компания, которая еще находилась на белорусском рынке.

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