ВВС: США получат контроль над ключевыми портами Панамского канала 5.03.2025, 14:09

1,158

Стоимость сделки превышает $14 миллиардов.

Гонконгский холдинг Hutchison принял решение продать контрольный пакет акций в панамских портах американскому инвестиционному гиганту BlackRock.

Стоимость сделки, превышающая $14 миллиардов, стала следствием усиливающегося давления со стороны властей США, сообщает ВВС.

Компания CK Hutchison Holdings, которая управляет стратегически важными портами Бальбоа и Кристобаль, расположенных по обе стороны Панамского канала, передает 90% акций в Panama Ports Company консорциуму, возглавляемому американской компанией BlackRock.

Сумма сделки, превышающая $14 миллиардов, также включает передачу контроля над 80% активов дочерних компаний Hutchison, которые управляют 43 портами и ключевыми инфраструктурными объектами в 23 различных странах мира.

Такое решение стало следствием активного вмешательства и давления со стороны Дональда Трампа, который неоднократно выражал беспокойство по поводу китайского влияния на Панамский канал.

В своих заявлениях Трамп утверждал, что китайские корпорации якобы контролируют стратегические порты и каналы региона.

В первые дни своего президентства Трамп также угрожал вернуть Панамский канал под полный контроль США не исключая силового захвата, что вызвало гнев властей Панамы и протесты среди ее граждан.

Тем не менее, представители компании Hutchison и инвестиционного консорциума BlackRock уверяют, что это соглашение является исключительно коммерческим и никак не связано с политическими изменениями, происходящими в регионе.

Панамские власти также подчеркнули, что они не играют никакой роли в этой сделке, которая является результатом переговоров между частными компаниями, действующими на основании взаимных деловых интересов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com