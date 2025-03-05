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ВВС: США получат контроль над ключевыми портами Панамского канала

  • 5.03.2025, 14:09
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ВВС: США получат контроль над ключевыми портами Панамского канала

Стоимость сделки превышает $14 миллиардов.

Гонконгский холдинг Hutchison принял решение продать контрольный пакет акций в панамских портах американскому инвестиционному гиганту BlackRock.

Стоимость сделки, превышающая $14 миллиардов, стала следствием усиливающегося давления со стороны властей США, сообщает ВВС.

Компания CK Hutchison Holdings, которая управляет стратегически важными портами Бальбоа и Кристобаль, расположенных по обе стороны Панамского канала, передает 90% акций в Panama Ports Company консорциуму, возглавляемому американской компанией BlackRock.

Сумма сделки, превышающая $14 миллиардов, также включает передачу контроля над 80% активов дочерних компаний Hutchison, которые управляют 43 портами и ключевыми инфраструктурными объектами в 23 различных странах мира.

Такое решение стало следствием активного вмешательства и давления со стороны Дональда Трампа, который неоднократно выражал беспокойство по поводу китайского влияния на Панамский канал.

В своих заявлениях Трамп утверждал, что китайские корпорации якобы контролируют стратегические порты и каналы региона.

В первые дни своего президентства Трамп также угрожал вернуть Панамский канал под полный контроль США не исключая силового захвата, что вызвало гнев властей Панамы и протесты среди ее граждан.

Тем не менее, представители компании Hutchison и инвестиционного консорциума BlackRock уверяют, что это соглашение является исключительно коммерческим и никак не связано с политическими изменениями, происходящими в регионе.

Панамские власти также подчеркнули, что они не играют никакой роли в этой сделке, которая является результатом переговоров между частными компаниями, действующими на основании взаимных деловых интересов.

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