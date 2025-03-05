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В ЕС согласовали введение новой системы въезда и выезда

  • 5.03.2025, 16:49
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В ЕС согласовали введение новой системы въезда и выезда

Она затронет и белорусов.

Cтраны Европейского союза 5 марта наконец-то договорились о поэтапном запуске системе въезда/выезда (EES) — автоматизированного реестра для краткосрочных путешественников, введение которого неоднократно откладывалось из-за технических проблем и недостаточной готовности, пишет Euronews.

Соглашение, достигнутое министрами внутренних дел в Брюсселе, открывает путь к вероятному началу работы системы осенью, хотя конкретная дата пока не определена.

Теперь у государств-членов будет два варианта: запустить новую систему сразу же или в несколько этапов в течение шестимесячного переходного периода, по окончании которого все регистрации при пересечении границы должны осуществляться в рамках EES.

Поэтапный подход не был предусмотрен в первоначальном законодательстве. Однако после всесторонней встречи в ноябре он был выдвинут в качестве жизнеспособной альтернативы для выхода из затянувшегося тупика и внедрения долгожданной системы.

Польша, страна, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС на ротационной основе, возглавит переговоры с Европейским парламентом для достижения окончательного соглашения по измененному закону, что, как ожидается, произойдет гладко.

«Октябрь — это наш горизонт, — заявил в среду утром Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши. — Система предоставит службам государств-членов совершенно новые инструменты для контроля за тем, кто въезжает и выезжает из Шенгенской зоны, для полиции и пограничников. Это абсолютно необходимо».

Что такое система въезда/выезда?

EES — это комплексная реформа, которая началась еще в 2016 году и неоднократно откладывалась. Ее главная цель — модернизировать проверки на внешних границах ЕС и заменить традиционный физический штамп в паспорте.

EES будет применяться к гражданам стран, не входящих в ЕС, которые приезжают в блок с целью туризма, отдыха или деловой поездки и остаются в общей сложности до 90 дней в течение 180-дневного периода.

После введения системы в действие посетители должны будут предъявлять свои паспорта по прибытии, а также фотографировать лицо и сканировать отпечатки пальцев в электронном виде.

Все въезды и выезды из беспаспортной Шенгенской зоны будут фиксироваться.

Сбор биометрических данных и обмен информацией в режиме реального времени призваны помочь властям пресечь действия тех, кто просрочивает краткосрочные визы и совершает мошенничество с личными данными.

В схеме примут участие все страны — члены ЕС, кроме Кипра и Ирландии, а также четыре ассоциированных члена Шенгенского соглашения — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

На Кипре и в Ирландии штампы в паспортах по-прежнему будут проставляться вручную.

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