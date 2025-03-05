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Ученые запустили первый в мире биокомпьютер с клетками мозга человека

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  • 5.03.2025, 18:04
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Ученые запустили первый в мире биокомпьютер с клетками мозга человека

Система может кардинально изменить научные и медицинские исследования.

Синтетический биологический интеллект CL1 (Synthetic Biological Intelligence, SBI) от Cortical Labs — первый в мире компьютер, объединяющий клетки человеческого мозга с обычными чипами для формирования нейронной сети, был запущен в коммерческое производство, пишет itc.ua.

Система CL1 была официально представлена в Барселоне 2 марта. Ожидается, что она кардинально изменит научные и медицинские исследования. Нейронные сети на основе клеток человека, сформированные на кремниевом чипе, составляют органический компьютер, который постоянно обучается. Инженеры компании говорят, что он учится настолько быстро и гибко, что значительно опережает кремниевые чипы для расчета искусственного интеллекта, которые используются для обучения больших языковых моделей (LLM), таких, как ChatGPT.

«Мы предлагаем [услугу]«Wetware-as-a-Service» (WaaS). Клиенты смогут купить биокомпьютер CL1 сразу или просто приобрести время на чипы с удаленным доступом для работы с технологией культивируемых клеток через облако. Эта платформа позволит миллионам исследователей, инноваторов и мыслителей по всему миру превратить потенциал CL1 в ощутимое, реальное влияние. Мы предоставим им платформу и поддержку для инвестирования в исследования и разработки и стимулирования новых прорывов и исследований», — говорит основатель и генеральный директор Cortical Labs доктор Хон Вэнг Чонг Хонг.

Команда Cortical Labs в заголовки в 2022 году после того, как разработала самоадаптирующийся компьютерный «мозг» из 800 тыс. нейронов человека и мыши на чип, и научила эту сеть играть в видеоигру. Компьютеры CL1 будут широко доступны во второй половине 2025 года. Журналисты New Atlas посетили штаб-квартиру компании в Мельбурне и говорят, что «потенциал здесь значительно больше, чем [игра в] Pong».

«Мы почти рассматриваем это как разновидность другой формы жизни, скажем, животного или человека. Мы думаем об этом как о механическом и инженерном подходе к интеллекту. Мы используем субстрат интеллекта, которым являются биологические нейроны, но мы собираем их по-новому», — говорил главный научный сотрудник компании Бретт Каган в 2023 году.

Cortical Labs прошла долгий путь после DishBrain — важного, но уже устаревшего первого шага. Теперь, после коммерциализации CL1, ученые могут на практике ознакомиться с технологией и начать исследовать широкий спектр реальных применений.

«Текущая версия — это совершенно другая технология. В предыдущей использовался чип CMOS, который, по сути, давал вам очень плотное считывание, но он был непрозрачным, вы не могли видеть клетки. Были и другие проблемы: например, когда вы стимулируете [процесс] с помощью микросхемы CMOS, вы не можете убрать заряд (can’t draw out the charge); вы также не можете сбалансировать заряд. Вы заканчиваете накоплением заряда там, где вы стимулируете в течение длительного времени, и это очень плохо для клеток. … Эта версия имеет гораздо более простую технологию, но это означает, что она гораздо более стабильна, и у вас гораздо больше возможностей активно балансировать», — сказал Каган журналистам во время их визита в конце 2024 года.

Внутри CL1 нейроны, выращенные в лаборатории, размещены на плоском электродном массиве — «в целом это просто металл и стекло». 59 электродов образуют основу более стабильной сети и предлагают пользователю высокую степень контроля активации нейронной сети. Этот «мозг» помещен в прямоугольный блок жизнеобеспечения, который подключается к системе на основе специального программного обеспечения, которая работает в режиме реального времени.

«Простым способом описать это было бы тело в коробке, но оно имеет фильтрацию волн, имеет место, где хранятся данные, имеет насосы, которые обеспечивают циркуляцию, смешивание газов и, конечно, контроль температуры», — объяснил Каган.

Cortical Labsl собирает эти компьютеры в блоки, чтобы построить первый в своем роде стек серверов биологической нейронной сети, содержащий 30 отдельных блоков, каждый из которых содержит клетки на своем массиве электродов. запуск онлайн ожидается в ближайшие месяцы. Команда планирует запустить четыре таких стека, которые будут доступны для коммерческого использования через облачную систему до конца года. Ожидается, что стоимость отдельных устройств составит около $35 000 тыс.

Стек блоков CL1 потребляет всего около 850-1000 Вт энергии, является полностью программируемым и предлагает «двунаправленную стимуляцию и интерфейс чтения, адаптированный для обеспечения нейронной коммуникации и обучения сети», — отметила команда в своей презентации. Блоку CL1 не нужен внешний компьютер для работы. Большая статья New Atlas содержит много дополнительных данных о системе, высказываний ученых, в частности относительно этической и инвестиционной сторон технологии.

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