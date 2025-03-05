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Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель

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  • 5.03.2025, 19:20
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Цена нефти Brent упала ниже $69 за баррель

Впервые за полгода.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 3,04% и опустилась до $68,88 за баррель по состоянию на 18:42 по Минску. В предыдущий раз ниже отметки $69 за баррель нефтяные котировки были 10 сентября 2024 года.

Цены на нефть снижаются с начала недели, поскольку инвесторы обеспокоены планами ОПЕК+ продолжить увеличение добычи в апреле, а пошлины президента США Дональда Трампа на импорт из Канады, Китая и Мексики усилили торговую напряженность, пишет Reuters. Участники торгов опасаются, что пошлины США и ответные меры затронутых стран замедлят экономический рост и снизят спрос на топливо в мире.

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