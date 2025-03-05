Ученые вывели «шерстистую мышь», пытаясь возродить мамонта 7 5.03.2025, 21:24

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Благодаря этому зверек стал устойчив к холоду.

Американский стартап Colossal Biosciences, который пытается возродить доисторического мамонта, заявил, что сделал первый шаг и вывел «шерстистую мышь». Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые модифицировали 38 мышей, чтобы у них была более длинная шерсть и появилась способность переносить низкие минусовые температуры. Для этого они использовали технологии ДНК и геномики, при этом ген мамонта грызунам не вводили. Модифицированные мыши проживут столько же, сколько обычные. Размножать или продавать их не планируется.

«Мы доказали нашу способность воссоздавать сложные генетические комбинации, на формирование которых у природы ушли миллионы лет», — сказал руководитель стартапа Бен Ламм.

Выведение «шерстистых мышей» ученые назвали первым шагом к возрождению мамонта. Стартап планирует использовать найденные в тундре останки для редактирования генов в клетках азиатского слона — ближайшего современного родственника мамонта. Представители компании ожидают, что к концу 2028 года суррогатная мать-слониха родит детеныша доисторического зверя.

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