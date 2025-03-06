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Кремль задумал сделать депутатами Госдумы сто военных преступников

  • 6.03.2025, 11:29
Кремль задумал сделать депутатами Госдумы сто военных преступников

Самый известный из них — полпред Путина Жога.

По итогам выборов в Госдуму в 2026 году не менее 100 из 450 мест в нижней палате парламента должны будут занять участники войны против Украины. Такой план на данный момент обсуждают в Кремле, сообщили Faridaily действующие депутаты и близкий к администрации президента источник.

В течение всего прошлого года президент РФ Владимир Путин называл воюющих в Украине «новой элитой» и требовал активнее устраивать их на госслужбу. Для этого даже была запущена специальная программа — «Время героев». Однако до сих пор лишь несколько ветеранов «СВО» получили высокие должности во власти.

Самый известный из них — командир батальона «Спарта» Артем Жога, который был назначен полпредом Путина в Уральском федеральном округе. «Избрание» участников войны депутатами Госдумы — это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть», — пояснил Faridaily один из действующих депутатов. По его словам, они будут назначены не в исполнительную власть, «где деньги», и не в финансово-промышленные группы, «где реальные хозяева России», а «в безвластную представительную власть».

Выдвигаться поддержанные Кремлем участники войны будут от «Единой России», уточнил другой собеседник издания. Однако избрать сотню военных только по партийным спискам будет сложно, отметил близкий к руководству партии источник. По его словам, большая часть кандидатов-военных может выдвинуться по одномандатным округам, но их избираемость будет зависеть от того, как власти их подготовят. В прошлом году ветераны «СВО» уже массово баллотировались в региональные заксобрания, но почти все они не прошли праймериз «Единой России». Так, в Москве предварительное голосование проиграли все 14 кандидатов-военных.

Большой проблемой для властей остается и вопрос, насколько управляемыми будут депутаты из числа бывших военных, говорят источники Faridaily. Один из них, оценивая способность будущих депутатов, постучал кулаком по столу и заметил, что профессиональным политикам и чиновникам будет непросто иметь дело с такими коллегами. Однако другой собеседник выразил уверенность, что среди новых депутатов большинство составят ушедшие на войну заместители губернаторов и другие чиновники.

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