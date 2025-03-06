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Заявления Трампа ударили по его рейтингу

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  • 6.03.2025, 16:40
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Заявления Трампа ударили по его рейтингу

Особенно остро американское общество реагирует на его внешнюю политику.

С момента инаугурации президента США Дональда Трампа не прошло и двух месяцев, а его рейтинги стремительно пошли вниз. Особенно остро американское общество реагирует на его внешнюю политику — попытки заключить мир с Россией без Украины вызвали глубокий раскол среди американцев, пишет «Можем объяснить».

Согласно опросу Gallup, в феврале уровень одобрения Дональда Трампа снизился с 47% до 45%. Это на 15% ниже, чем средний показатель для президентов на этом этапе их первого срока с 1953 года.

Желание Трампа заключить выгодный для России мир в Украине раскололо общество: 46% поддерживают, 50% против, следует из опроса Reuters/Ipsos. При этом 70% респондентов не согласны с заявлением Трампа о том, что Киев виноват в конфликте. 81% демократов считают, что Украина не несет ответственности за войну, среди республиканцев так считают 62%. При этом только 11% республиканцев поддерживают позицию Трампа.

46% опрошенных считают, что Америка должна получить долю украинских полезных ископаемых в обмен на поддержку США, тогда как 50% против. Среди республиканцев эта идея популярна (73% за), а вот демократы, в основном, против инициативы (75%).

54% американцев негативно оценивают экономический курс Трампа, а 53% считают, что его внешнеторговая политика приносит больше вреда, чем пользы. Главной проблемой остается инфляция — президент признал, что она растет, но обвинил в этом администрацию Байдена. Американцы боятся роста цен из-за тарифов на импорт из Мексики, Канады и Китая, а многие и вовсе сомневаются в эффективности «тарифных войн».

Пока позиции Трампа не пошатнулись лишь в вопросах миграционной политики: 59% американцев поддерживают депортацию нелегальных мигрантов, еще 64% одобряют размещение войск на границе с Мексикой.

Падение рейтинга Трампа связано с его попытками перекроить федеральное правительство под влиянием Илона Маска, отмечает издание Politico. Многие американцы считают, что новый президент США превысил свои полномочия. Спорные инициативы — такие как массовое замораживание госрасходов — были заблокированы в судах, но это не остановило Трампа. Его администрация уже уволила часть федеральных служащих, сократила объемы госзакупок и активно выпускает новые исполнительные указы.

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