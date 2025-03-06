Политолог: Украина предупредит Лукашенко 3 6.03.2025, 16:44

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Диктатор напрашивается, чтобы быть атакованным.

Россия предлагает построить в Беларуси завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тыс. единиц ежегодно. Об это стало известно на выставке российских беспилотников в Минске, которую 6 марта посещает Александр Лукашенко.

Какими могут быть последствия данного шага? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Во-первых, это компетенции, которыми Беларусь обладает в деле строительства различных разработок и производства беспилотных аппаратов. Волею судеб или по воле случая, эта сфера в Беларуси в некотором смысле оказалась даже чуть более развитой, чем в России.

Во-вторых, если смотреть на ситуацию сейчас и взять ее за какую-то константу, то все производства, которые находятся на территории Беларуси, физически более защищены, чем производства на территории Российской Федерации, потому что Украина до сих пор воздерживается от ударов по белорусской территории.

Соответственно, несмотря на свою близость к фронту, это пока самый надежный тыл с точки зрения безопасности.

— Может ли строительство такого завода привести к эскалации напряженности, например, стать поводом для прилета какого-нибудь дрона?

— Я думаю, что-то произойдет обязательно. Думаю, что белорусский режим будут предупреждать на стадии принятия решения о том, что такие вещи могут быть восприняты не просто как недружественный акт, а как агрессивное, враждебное действие.

Соответственно, тут уже будет достаточно сложно что-то объяснить с точки зрения того, что люди или предприятия не знают, чем они занимаются и куда их продукция дальше попадает. Однозначно, если речь идет о массовом производстве, то никто не будет производить гражданские дроны для полива полей или доставки грузов, посылок «Яндекс» и прочих вещей. В данном случае речь будет идти о боевых и разведывательных дронах.

Это уже выйдет за рамки определенных договоренностей, определенных красных линий, которые начертаны в отношениях между белорусским режимом и Украиной. Сначала, я так прогнозирую, попытаются предупредить по каналам общения, которые все равно сохраняются, что это плохая идея.

Если в Беларуси этого не поймут, то в качестве такой сигнальной акции украинский дрон может упасть где-нибудь рядом со стройплощадкой такого объекта, чтобы продемонстрировать всю серьезность намерений по недопущению создания производства, которое будет уже совсем в открытую производить технику, используемую Россией в целях своей агрессивной войны против Украины.

— Какие могут быть последствия для режима Лукашенко?

— Сложно понять мотивацию Лукашенко, когда он демонстрирует готовность взяться за такой проект. Конечно, ему хочется дальше и больше зарабатывать на войне. Я думаю, что на тех же самых беспилотниках потенциально он мог бы заработать больше, чем на вытачивании болванок к «Градам» и прочей ракетно-артиллерийской системе России, потому что эта продукция более востребованная.

С другой стороны, может быть, это очередная попытка в стиле Лукашенко поднадавить на Украину, чтобы стимулировать к какому-то более глубокому диалогу через создание искусственного повода для напряжения. Если это продиктовано желанием поговорить с Украиной, то это, я думаю, глупо.

А если он в эту авантюру ввязывается не на словах, а на деле, то весь его статус миротворца, посредника и так далее, советчика по урегулированию войны в Украине, возможной площадки для переговоров между Россией и Соединенными Штатами, — это все, естественно, будет просто уничтожено.

Если будет доказано, что продукция этого предприятия используется для нанесения ударов по Украине, то на Беларуси будет нарисована еще одна большая мишень, и эта мишень будет однозначно не гражданская, как в случае с НПЗ, а вполне себе законная военная цель. Тем самым Лукашенко уже просто напрашивается, чтобы быть атакованным.

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