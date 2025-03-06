Командир чеченского спецназа предложил бросить двухмиллионную армию РФ на Европу 6.03.2025, 19:06

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Апти Алаудинов

Апти Алаудинов заявил о необходимости провести всеобщую мобилизацию в РФ.

России пора задуматься о мобилизации «пары миллионов» мужчин для войны против Европы, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале, передает The Moscow Times.

«Надо думать уже — если встанет такая ситуация о всеобщей мобилизации, собрать армию хотя бы пару миллионов — поставим [наших врагов] в такую позу, из которой они уже никогда не выйдут», — сказал он в видеообращении.

Алаудинов также заявил, что война против Украины может перейти в новую стадию, в которой будут применяться все виды вооружений и которая приведет к окончательной победе над Европой и распаду НАТО. «Сейчас такое время: либо блок НАТО распадется, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — сообщил командир «Ахмата». Европа и большая часть европейских стран в результате потенциального столкновения с Россией перестанут «существовать как таковые», уверен он.

По мнению, Алаудинова «объединенная Европа уже сделала все, что она могла» и Россия добьется победы при любых условиях. «Ну соберут они своих лягушатников 20-30 тысяч человек. Чем они будут лучше украинцев, с которыми мы воевали? <…> Россию на поле брани победить невозможно», — заявил Алаудинов. Он добавил, что украинцы «по духу» сильнее всех армий в мире вместе взятых.

Французский президент Эммануэль Макрон в своем обращении к нации накануне заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Среди прочего он объявил о запуске обсуждения, касающегося защиты союзников Франции ее средствами ядерного сдерживания.

Ранее о всеобщей мобилизации для войны с НАТО заявлял зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев. «Нам Европа объясняет, что в 2028–2029 годах [она и ее союзники] будут готовы воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем. Мы об этом не говорим, они говорят, что собираются с нами воевать», — сказал он.

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