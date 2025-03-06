Туск: Саммит ЕС поддержит создание «Восточного щита»
- 6.03.2025, 21:41
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ЕС построит систему укреплений на границах с Беларусью и РФ.
В рамках саммита ЕС в Брюсселе планируют одобрить проект «Восточный щит», предусматривающий строительство системы укреплений на границах с Беларусью и РФ. Об этом 6 марта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время общения с журналистами, видео в YouTube опубликовала канцелярия чиновника.
По словам Туска, к проекту, инициированному Польшей, присоединяться и другие страны Европейского союза.
«Финляндия, страны Балтии, также я сегодня разговаривал с президентом Румынии – все они хотят быть частью этого крупного проекта по защите восточной границы Европы, в частности, за европейские средства», – сказал польский премьер.
Он отметил, что защита восточной границы ЕС стала приоритетом, в необходимости которого уже никто не сомневается.
«Это также означает финансовую и инфраструктурную поддержку», – добавил Туск.