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Трамп отложил введение тарифов для Мексики

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  • 6.03.2025, 23:01
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Трамп отложил введение тарифов для Мексики
Дональд Трамп

С Канадой ясности нет.

Президент США Дональд Трамп отложил введение на поставляемые из Мексики товары до 2 апреля. Ранее он также намеревался ввести тарифы для Канады, однако о своих дальнейших действиях в отношении этой страны глава Белого дома не сообщил, пишет ВВС.

Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, что он решил отложить введение тарифов на мексиканские товары после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Та заявила, что ее общение с Трампом было «отличным и уважительным»: оба лидера решили совместно бороться с контрабандой опиоидов в США и оружия — в Мексику.

Как сообщили источники BBC в канадском правительстве, в Оттаве ожидают, что Трамп отложит введение тарифов и для Канады. Это решение может быть принято несмотря на публичную перепалку между президентом США и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

2 апреля Трамп обещает ввести для всех государств мира взаимные тарифы, то есть облагать импортируемые товары такими же пошлинами, какие эти страны применяют в отношении американского экспорта.

До этого Трамп уже принял решение о временном освобождении автопрома Канады и Мексики от недавно введенных им 25%-х пошлин на все товары из этих стран.

Это было сделано под нажимом «большой тройки» американских автопроизводителей Ford, General Motors and Stellantis (владелец Jeep и Chrysler), следует из заявления пресс-службы Белого дома.

«Президент предоставляет им освобождение на один месяц, чтобы [наши компании] не оказались в экономически невыгодном положении», — заявила Кэролайн Ливитт на пресс-конференции в Белом доме.

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