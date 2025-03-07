Литовские силовики нашли склад контрабандных сигарет на границе с Беларусью 7.03.2025, 11:38

Их цена — 37 тысяч евро.

Склад контрабандных белорусских сигарет обнаружили пограничники в Шальчининкайском самоуправлении Литвы, сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ) этого балтийского государства.

Нелегальный товар — 12 коробок с логотипом гродненской табачной фабрики «Неман» с 8,4 тыс. пачек сигарет «NZ Gold» — был спрятан в заброшенном доме в деревне Сакалинес, которая находится на самой границе с Беларусью (Вороновский район Гродненской области). Стоимость контрабандных сигарет с учетом налогов, по оценке литовской стороны, превышает 37 тыс. евро.

«В связи с незаконным владением товарами, облагаемыми акцизами, в Варенском пограничном отряде начато досудебное расследование, которым руководит прокурор 2-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры. За такое преступление законом предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 4 лет. Пограничники продолжают активные действия <…> для установления причастных лиц», — говорится в сообщении СОГГ.

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