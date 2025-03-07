Белорусские банки массово поднимают ставки по кредитам 7.03.2025, 13:10

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Подорожали займы на недвижимость и автомобили.

Банки продолжают повышать процентные ставки по кредитам. Речь в том числе о займах на недвижимости и автомобили.

«Нео Банк Азия» среди прочего поднял ставки по автокредитам, пишет Myfin.by. Так, займы «Автоэкспресс» и «Автоэкспресс без залога» теперь можно получить под 19,99% годовых (рост — на 2,29 процентного пункта). Но предусмотрен период со льготной ставкой, если взять кредит под определенные машины.

Также «Нео Банк Азия» до 18,18% годовых поднял ставки на «Зарплатный овердрафт» и потребительский заем «Большие возможности» (рост — на 0,47 процентного пункта).

«МТБанк» среди прочего увеличил ставки по кредитам на недвижимость. Речь о «На готовое жилье от застройщика (партнерские предложения)» и «Счастливы в месте (на готовое жилье от застройщика)». Теперь эти займы можно получить под 17,71% годовых — рост на 0,77 процентного пункта. В некоторых случаях предусмотрен период со льготной ставкой.

Также «МТБанк» до 17,71% годовых поднял ставки по кредитам «На долевое строительство (партнерские предложения)» и «Счастливы в месте (на долевое строительство)».

«Сбер Банк» поднял ставки в том числе по займам на авто — до 18,18% годовых. Повышение — на 0,47 процентного пункта. Речь в том числе про кредиты «Купи авто в Online» и «Форсаж со Сбером». Также «Сбер Банк» повысил до 18,18% ставки по некоторым другим займам. Это затронуло предложения «Просто в Online», «Купи со Сбер Банком!», «Купи со Сбер Банком! (на товары отечественного производства)».

У «Альфа-Банка» по кредитам «Приличные на личное» и «Кредит онлайн» стал недоступен вариант со сроком кредитования 60 месяцев.

У «БНБ-Банка» подорожали займы на недвижимость «Ипотека от БНБ-Банка (аванс 10%)» и «Ипотека от БНБ-Банка (аванс 15%)» — до 18% годовых (повышение — на 0,5 процентных пункта).

«Белгазпромбанк» среди прочего поднял ставки на займы на недвижимость «Скоро новоселье без поручителей», «Скоро новоселье», «Строим вместе без поручителей», «Строим вместе» — до 16,9% годовых. Рост — 0,4 процентного пункта. Также у этого финучреждения подорожали кредиты на авто.

Подняли процентные ставки по некоторым кредитам также «Цептер Банк», «Банк Решение», «Статусбанк», «Паритетбанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк».

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