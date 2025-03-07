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Оккупанты удивили бойцов ВСУ «избушкой на нуле»

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  • 7.03.2025, 14:22
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Оккупанты удивили бойцов ВСУ «избушкой на нуле»

Новая разновидность самоубийств в армии РФ.

Российским оккупантам удалось удивить украинских военных. Деталями и видео с поля боя 7 марта поделилась пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Бойцы подчеркнули, что захватчики «потеряли последние остатки здравого смысла». Непосредственно в посадке в зоне боевых действий вражеские военнослужащие возвели небольшое деревянное здание — кухню с бытовой техникой. В бригаде ее в шутку сравнили с «избушкой на курьих ножках» из русских сказок.

«Похоже, это какая-то новая разновидность самоубийства», — отметили в ВСУ.

Однако пилоты беспилотных систем разбираться не стали, чего же оккупантам «не сиделось под землей». Вражескую «халабуду» просто запустили в воздух.

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