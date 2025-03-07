Что известно о главе хунты Мьянмы, который приехал к Лукашенко 3 7.03.2025, 16:12

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МУС выдал ордер на его арест.

Сегодня прошла встреча Лукашенко с главой хунты Мьянмы, главнокомандующим вооруженными силами и председателем Государственного административного совета (SAC) Мин Аун Хлайном. Накануне, 6 марта, он же встречался в Москве с Владимиром Путиным.

Мин Аун Хлайн — человек, которого в Мьянме и за ее пределами называют «кровавым маньяком», пишет политолог Дмитрий Болкунец.

1 февраля 2021 года он возглавил военный переворот, свергнув демократическое правительство Национальной лиги за демократию (NLD) во главе с Лауреатом Нобелевской премии мира (1991) Аун Сан Су Чжи. Выборы ноября 2020 года, где NLD получила 83% мест в парламенте, военные объявили сфальсифицированными, хотя доказательств не предоставили. В день, когда новый парламент должен был собраться, армия захватила власть, арестовав Су Чжи, президента Вин Мьина и сотни активистов. С тех пор Мьянма погрузилась в хаос. Мин Аун Хлайн, глава Татмадау (армии), стал лицом хунты, правящей железной рукой. Мирные протесты разгонялись с применением боевого оружия, тысячи людей брошены в тюрьмы, сотни, включая детей, убиты. По данным правозащитников к марту 2025 года погибло свыше 4000 человек, а более 25 тысяч остаются под стражей. Сопротивление переросло в гражданскую войну: Народные силы обороны (PDF) и этнические армии контролируют до 60% территории. Экономика рухнула, миллионы бежали из страны, а Мин Аун Хлайн продолжает цепляться за власть, откладывая обещанные выборы (ЧП продлено до июля 2025-го).

До переворота он уже был известен как организатор геноцида рохинджа в 2017 году. Более 700 тысяч мусульман бежали из штата Ракхайн после массовых убийств, изнасилований и сожжения деревень. ООН назвала это «этнической чисткой», а Мин Аун Хлайна — главным виновником. Он лично руководил операциями, оставляя за собой реки крови, и не скрывает презрения к демократии. США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции против него, его семьи и военных конгломератов (MEHL и MEC), заморозив активы и запретив въезд. В 2022 году Международный уголовный суд (МУС) начал расследование его преступлений и в ноябре 2024 запросил ордер на арест военного лидера Мьянмы за преступления против рохинджа.

Мин Аун Хлайн ищет поддержки у стран вроде России, Китая и теперь Беларуси, которые не осуждают его режим.

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