Прибыль крупнейшего оператора «теневого» флота России обвалилась вдвое 7.03.2025, 21:38

Из-за санкций.

Крупнейший в России судовой оператор «Совкомфлот», владеющий десятками танкеров «теневого» нефтяного флота, в 2024 году столкнулся с резким ухудшением финансовых результатов, передает The Moscow Time.

Чистая прибыль компании, которая до войны владела самым крупным в мире флотом танкеров класса Aframax, а, а также 10 ледоколами, сократилась более чем вдвое — с $943,3 млн до $424,4, следует из отчетности «Совкомфлота», опубликованной в пятницу.

Прибыль компании эксплуатации судов снизилась на 33%, до $1,12 млрд, и на столько же просел показатель EBITDA — $1,052 млрд против $1,535 млрд годом ранее.

«Совкомфлот» еще в 2022 году был включен в санкционные списки США, Евросоюза и Британии, а в прошлом году под санкции попали десятки его танкеров, которые возили нефть в обход западных ограничений. В январе «прощальные» меры администрации Джо Байдена затронули 69 судов «Совкомфлота», в том числе 54 танкера для нефти и нефтепродуктов и четыре газовоза. А в феврале под европейские санкции попали «дочка» «Совкофлота» ООО «СКФ Арктика» и 74 танкера, связанные с «теневым» флотом России.

Ужесточение санкций может ударить по финансовым показателям, предупреждает «Совкомфлот» в отчете: «В результате санкционных ограничений компания допускает сокращение платежей к получению по некоторым договорам тайм-чартера, заключенным на отчетную дату».

По состоянию на февраль общее число внесенных в «черные списки» российских танкеров превысило 270. Под санкциями, по данным S&P Global, оказались суда, возившие половину морского экспорта нефти из России, или 1,5 млн баррелей в день — около 1 млн в Китай и около 500 тысяч — в Индию.

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