NYT: Маск в присутствии Трампа набросился на Рубио с обвинениями и получил резкий ответ 8.03.2025, 3:02

Трамп встал на защиту госсекретаря.

Госсекретарь США Марко Рубио вступил в перепалку с миллиардером Илоном Маском, который возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE).

Инцидент произошел во время заседания кабинета министров 6 марта, сообщает The New York Times.

Отмечается, что конфликт возник после того, как Маск обвинил Рубио в том, что тот не сократил штат Госдепа, прямо критикуя его перед президентом Дональдом Трампом.

«Вы не уволили никого», — заявил Маск и добавил, что единственным уволенным мог быть разве что сотрудник из его же Департамента правительственной эффективности.

По данным NYT, Рубио уже несколько недель гневался на Маска после того, как команда последнего закрыла Агентство США по международному развитию, которое, вероятно, находилось в подчинении госсекретаря. Во время заседания Рубио наконец озвучил свои претензии.

Он отрицал обвинения, заявив, что Маск говорит неправду. Рубио также отметил, что более 1 500 сотрудников Госдепа досрочно вышли на пенсию из-за компенсационных выплат, что также является формой сокращения штата, пишет издание.

«Или вы хотите, чтобы я снова их нанял, чтобы устроить шоу и снова уволить?», — спросил госсекретарь, после чего представил свои планы по реорганизации ведомства.

Когда спор затянулся и стал неловким, Трамп вмешался, заявив, что Рубио «отлично справляется» со своей работой.

Президент подчеркнул, что госсекретарь постоянно занят, ведь то находится в командировках, то выступает на телевидении, а еще и руководит целым агентством, отмечает NYT.

Большинство членов заседания не присоединились к спору. По словам одного из чиновников, гнев Маска, направленный в том числе на Рубио, удивил присутствующих в зале.

Другой источник издания отметил, что резкая риторика Маска в адрес Рубио, похоже, сдержала других членов заседания от замечаний, хотя многие из них частным образом жаловались на команду Маска.

Во время заседания Маск также спорил с министром транспорта Шоном Даффи, который обвинил его в том, что DOGE хочет уволить авиадиспетчеров в то время, как ему нужно расследовать несколько авиакатастроф.

7 марта Politico со ссылкой на двух чиновников администрации сообщило, что президент США Дональд Трамп сузил полномочия Илона Маска после массовых увольнений госслужащих.

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