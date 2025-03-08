The Telegraph: Трамп планирует переброску войск США из Германии в Восточную Европу 2 8.03.2025, 9:18

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Речь идет 35 000 военнослужащих.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность передислокации американских военных из Германии в страны Восточной Европы, в частности в Венгрию.

Как сообщает The Telegraph, речь идет о возможной передислокации около 35 000 военнослужащих.

«Трамп рассматривает возможность вывода около 35 тыс. военнослужащих из Германии, что еще больше ухудшит отношения между США и Европой», — пишет издание и напоминает, что американский лидер неоднократно предупреждал, что Европа должна уделять больше внимания собственным оборонительным возможностям.

При этом газета отмечает, что Трамп рассматривает возможность передислокации войск из Германии в Венгрию, а также в страны, которые выполняют его требование о выделении не менее 2% ВВП на нужды обороны.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил: «Хотя никаких конкретных заявлений не ожидается, американские военные всегда рассматривают возможность передислокации войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам».

Сейчас за пределами США дислоцировано около 160 000 американских военных, значительная часть которых находится в Германии.

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