Трамп попытался сгладить скандал между Рубио и Маском 8.03.2025, 11:43

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Президент США прокомментировал стычку в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что государственный секретарь Марко Рубио и миллиардер Илон Маск поскандалили в Белом доме в его присутствии, обсуждая подход к сокращению работников.

«Не было никакой стычки, я был там... Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно работают. У них нет никаких противоречий», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Associated Press .

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