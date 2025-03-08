Трамп попытался сгладить скандал между Рубио и Маском
- 8.03.2025, 11:43
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Президент США прокомментировал стычку в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп отрицает, что государственный секретарь Марко Рубио и миллиардер Илон Маск поскандалили в Белом доме в его присутствии, обсуждая подход к сокращению работников.
«Не было никакой стычки, я был там... Илон прекрасно ладит с Марко. И они оба прекрасно работают. У них нет никаких противоречий», - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, цитирует Associated Press .