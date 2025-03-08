На встрече с Путиным россиянка рассказала, как похитила украинскую девочку

На встрече с Путиным россиянка рассказала, как похитила украинскую девочку4
- 8.03.2025, 18:04
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Во время поездки в Херсонскую область.
Во время встречи российского диктатора Путина с представителями организации «Защитники Отечества» одна из участниц открыто рассказала о похищении украинского ребенка. Ольга Дорохина, потерявшая сына в войне против Украины, заявила, что во время «гуманитарной поездки» в Херсонскую область она «нашла дочь», пишет Bild.
«Она сейчас часть нашей семьи, пока еще под опекой, но мы работаем над этим», — сказала Дорохина, добавив, что девочке четыре года.
Путин улыбнулся, не задав ни одного вопроса о том, была ли у ребенка семья. История Дорохиной звучала как рассказ о добром деле, но фактически это признание в военном преступлении — незаконной депортации украинских детей.
Согласно данным украинских властей, около 20 000 детей были насильно вывезены из Украины в Россию. Часть из них потеряли родителей в результате бомбардировок, другие были отправлены в российские «лагеря для отдыха» и не вернулись на родину.
За эти преступления Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка при прввителе России Марии Львовой-Беловой. Она лично курировала процесс депортации украинских детей.