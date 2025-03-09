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Российские военные задохнулись от метана в газовой трубе под Суджей

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  • 9.03.2025, 14:20
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Российские военные задохнулись от метана в газовой трубе под Суджей

Остальных добили ВСУ.

Российские военные и Z-пропагандисты оказались в эпицентре громкого скандала после провальной операции диверсионных групп, пытавшихся проникнуть в тыл украинских сил через неработающий газопровод в районе Суджи (Курская область).

Операция обернулась катастрофой: часть военнослужащих задохнулась в трубе из-за отравления метаном, а другие были ликвидированы украинскими военными, пишет «Диалог.UA».

Как следует из опубликованных российских источников, диверсионная группа российской армии пыталась пробраться на позиции ВСУ по неработающему газопроводу, но столкнулась с тотальной некомпетентностью своего командования.

По некоторым данным, россияне два дня шли по трубе и еще четыре дня находились в ней без достаточного запаса кислорода. В результате часть российских военных погибла от удушья, другие были уничтожены ВСУ на выходе.

Z-пропагандисты скандалят

Критика со стороны российских военкоров оказалась беспрецедентной. Пропагандисты жалуются на отсутствие нормального планирования операции, вентиляции, еды, воды, боеприпасов и связи у диверсантов. В Telegram-каналах, связанных с оккупационными силами, открыто признают полный провал миссии и необоснованные потери.

«А и Б полезли по трубе. А задохнулись по пути, Б – добили. Отличная операция», — саркастически комментируют Z-военкоры.

В других сообщениях говорится, что «хайпожоры» и утечки информации привели к тому, что украинская разведка заранее знала о попытке прорыва и устроила засаду.

Один из российских источников прямо признает: «Неоправданные потери и задача не выполнена».

Логистический провал и катастрофа командования

Другие военные блогеры пишут о полном параличе логистики и обеспечении подобных операций. Отсутствие нормального снабжения привело к тому, что диверсанты оказались брошенными в трубе буквально без шансов на выживание.

«Две-три группы в тылу без еды, воды, связи, эвакуации – это беда», – возмущаются военкоры.

Они также признают, что информация о провале быстро распространилась среди украинских сил, что поставило под удар всю российскую диверсионную деятельность в регионе.

Таким образом, операция, задуманная как скрытный прорыв, обернулась настоящим фарсом и массовыми потерями для российской армии.

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