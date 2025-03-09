Долги Лукашенко выплачивать придется самим россиянам
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 9.03.2025, 17:12
За поддержку белорусского диктатора заплатят российские бюджетники.
Госдума РФ разрешила Лукашенко еще 7 лет не платить по долгам перед Россией.
Платежи по белорусскому долгу перед Кремлем в соответствии с документом перенесли на 2031-36 гг, то есть на 7-12 лет, когда никакого Лукашенко, скорее всего, уже не будет.
За все его долги заплатят российские бюджетники, пенсионеры и вдовы погибших на «СВО» наивных дураков, которых кинули с выплатами.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»