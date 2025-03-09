Долги Лукашенко выплачивать придется самим россиянам Телеграм-канал «Сеятель ветра»

9.03.2025, 17:12

За поддержку белорусского диктатора заплатят российские бюджетники.

Госдума РФ разрешила Лукашенко еще 7 лет не платить по долгам перед Россией.

Платежи по белорусскому долгу перед Кремлем в соответствии с документом перенесли на 2031-36 гг, то есть на 7-12 лет, когда никакого Лукашенко, скорее всего, уже не будет.

За все его долги заплатят российские бюджетники, пенсионеры и вдовы погибших на «СВО» наивных дураков, которых кинули с выплатами.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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