Элитный гольф-клуб Трампа в Шотландии подвергся нападению
- 9.03.2025, 17:17
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Ответственность взяла на себя пропалестинская группа.
Члены организации Palestine Action совершили акты вандализма на территории гольф-курорта Тернберри в Шотландии, владельцем которого является президент США Дональд Трамп.
Об этом пишет BBC.
Пропалестинские активисты опубликовали в социальных сетях «фотоотчет» своих действий. На одном снимке видно двухэтажное здание, заляпанное красной краской. На другой – забор с непристойными надписями в адрес Трампа той же красной краской.
Полиция Шотландии подтвердила, что расследует факт вандализма в гольф-клубе.
Гольф-клуб Тернберри по праву считается одним из пяти лучших в мире. Здесь четыре раза проводился Открытый чемпионат мира по гольфу. Однако с тех пор, как Трамп купил клуб в 2014 году у дубайской компании и провел его масштабную реконструкцию, Тернберри больше не включали в график открытых турниров.