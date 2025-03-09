Элитный гольф-клуб Трампа в Шотландии подвергся нападению 9.03.2025, 17:17

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Ответственность взяла на себя пропалестинская группа.

Члены организации Palestine Action совершили акты вандализма на территории гольф-курорта Тернберри в Шотландии, владельцем которого является президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет BBC.

Пропалестинские активисты опубликовали в социальных сетях «фотоотчет» своих действий. На одном снимке видно двухэтажное здание, заляпанное красной краской. На другой – забор с непристойными надписями в адрес Трампа той же красной краской.

Полиция Шотландии подтвердила, что расследует факт вандализма в гольф-клубе.

Гольф-клуб Тернберри по праву считается одним из пяти лучших в мире. Здесь четыре раза проводился Открытый чемпионат мира по гольфу. Однако с тех пор, как Трамп купил клуб в 2014 году у дубайской компании и провел его масштабную реконструкцию, Тернберри больше не включали в график открытых турниров.

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