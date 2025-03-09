Bloomberg: Россию накрывает новая катастрофа 9.03.2025, 18:49

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Кремль уже понимает размер катастрофических последствий.

Несмотря на отчаянные попытки Кремля представить будущее России как светлое и стабильное, демографическая ситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщает Bloomberg, россияне массово игнорируют призыв Путина к увеличению рождаемости, поскольку война, экономический кризис и репрессии создают ощущение нестабильности и разрушают веру в будущее.

По официальным данным Росстата, в 2024 году население России сократилось на 600 000 человек, а рождаемость упала до минимального уровня за 25 лет. Это самый стремительный спад с 1999 года, несмотря на миллиарды, потраченные на пропаганду.

Путинский демографический провал

Демографическая катастрофа в России достигла нового уровня: в 2024 году родилось всего 1,22 млн человек – на 3,4% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель с 1999 года. Смертность выросла на 3,3%, составив 1,82 млн человек, что привело к ускорению естественной убыли населения. Общий темп сокращения населения увеличился на 20% по сравнению с 2023 годом.

Как отмечают эксперты, ключевыми причинами кризиса стала трехлетняя война с Украиной – десятки тысяч российских мужчин погибают или получают тяжелые ранения, выбивая целый пласт потенциальных родителей. Экономический кризис – падающие доходы, санкции и дефицит товаров делают заведение семьи рискованным шагом. Углубляющаяся депрессия общества – страх перед будущим и мобилизацией вынуждает россиян избегать планирования детей.

По словам независимого демографа Игоря Ефремова, проблема еще глубже.

«Сейчас одновременно с войной на демографию давит «демографическая яма» 1990-х, когда рождаемость рухнула после распада СССР», – отмечает он.

Последствия для экономики и целостности России

Сокращение населения уже вызывает острый дефицит рабочей силы, что подрывает экономику и развитие страны. Компании вынуждены нанимать мигрантов, однако это не решает системные проблемы. Кроме того, демографический спад ставит под угрозу удержание огромных российских территорий, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. При естественной убыли и массовом оттоке населения Москва все меньше контролирует стратегически важные регионы.

Стареющее население станет неподъемным грузом для бюджета – сокращение числа работающих граждан снизит налоговые поступления, а расходы на пенсии и здравоохранение вырастут.

Кремль «рисует» мигрантов

Интересно, что Росстат внезапно изменил методологию подсчета населения, добавив в статистику 120 000 человек в месяц. Независимый аналитик Алексей Ракша отмечает, что если экстраполировать эти данные, то получается, что за год Россия «нарисовала» себе 1,4 млн новых граждан – даже больше, чем в США.

Но даже эти манипуляции не скрывают главного: демографический кризис только усиливается, в ближайшие 10 лет темпы убыли населения могут достигать 700 000 человек в год.

Война и кризис разрушают «путинскую стабильность»

Россия входит в затяжной демографический коллапс, вызванный войной, кризисом и отсутствием перспектив. Пропаганда о «духовных скрепах» и «традиционных ценностях» не способна заставить людей рожать детей, когда их будущее видится в мобилизации, репрессиях и бедности.

Даже официальные данные показывают, что стремление Путина создать «великую империю» приводит лишь к разрушению страны изнутри. И чем дольше продолжается война, тем быстрее Россия теряет свой народ.

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