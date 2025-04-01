«С рейса сняли двух человек» 2 1.04.2025, 10:13

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Что происходит на границе Беларуси с Польшей.

На границе Беларуси продолжаются проверки и допросы людей. Журналисты BGmedia прочитали, что на прошлой неделе и в начале этой писали пользователи приграничных телеграм-чатов о проверках телефонов и допросах на белорусской границе.

Обычно про допросы белорусов в чатах пишут завуалированно. Но на прошлой неделе сообщали некоторые подробности. Например, что допрашивали белорусов, которые не были дома больше года:

«РП — РБ, 24.03. В 14.15 выехали с Варшавы. В 18.05 выехали с Польши. В 18.15 въехали на границу РБ. В 20.15 выехали с бел. границы. Мы просто пролетели границу, хотя у нас очень много с украинскими паспортами, а, кроме них, еще выборочно человек 6–7 с российскими и белорусскими паспортами брали на беседу и проверку телефонов. Сейчас здесь уже несколько автобусов стоит».

«РП — РБ, 25.03.25. В 15.20 заехали к полякам. Один автобус и маршрутка. В 16.17 выехали от поляков на мост. В 16.37 проехали мост, заехали к белорусам. В 16.50 паспортный контроль РБ. В 17.43 сели в автобус и ждем с бесед. В 19.19 въезжаем в Брест (искали пропавшего пассажира). Сам пограничный контроль прошел быстро, но из-за определенных ситуаций пришлось ожидать».

«Автобус Вильнюс — Минск на 14 часов [28 марта]. Опоздал на 1 час 20 минут в Минск. Сняли с рейса 2 человека на границе РБ. Водитель говорил, что в автобусе двое с паспортами Украины и двое с утерянными документами. Сняли, вроде, последних».

«Варшава — Минск, 28.03.2025. В 18.25 заехали в польский двор. В 18.55 заехали на мост. В 19.55 приехали в РБ. В 22.10 выехали с беларуского пункта пропуска. Итого: 4 часа 35 минут с беседами. Мчимся в Минск!».

«Минск — Вильнюс. Выезд по расписанию в 16.00 [28 марта]. На белорусской стороне проходили долго. Кого-то беседовали. Литовскую сторону прошли очень быстро. Выехали за шлагбаум в 19.00 по литовскому времени. С опережением расписания в аэропорту».

«29.03. «Эколайнс». В 20.20 из аэропорта. Полный автобус. У литовцев 2 человека на паспортном контроле, поэтому прошли за час. То же самое на нашей стороне, около 30 минут ждали женщину с допроса. Вся дорога заняла 6 часов».

«РП — РБ, 29.03.2025. В 02.30 подъехали к границе, но перед шлагбаумом было более 10 автобусов. В 08.30 прошли польскую границу. В 13.30 уже были в Бресте. Итого: 11 часов. На белорусской стороне допросы украинцев и тех, кто не был в РБ больше года».

«Белорусы [30 марта] выборочно у кого-то сумки смотрели вручную, у кого-то через сканер пускали. Дольше ждали людей с беседы и очереди на заезд, у поляков все быстро, даже все окна работали».

«РП — РБ, 30.03.25. В 06.10 заехали за шлагбаум. 06.53 — польская граница. В 07.20 выехали на мост. 09.40 (бел. время) — въезд к шлагбауму РБ. 11.17 — паспорт, ждем 4 с допроса. В 13.00 выехали с границы. Вся дорога — 12+ часов».

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