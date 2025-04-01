Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси 1 1.04.2025, 11:36

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Наталья Радина

Фото: Дарья Кротова

В лукашенковском ГУЛАГе запрещена даже солидарность.

Женщины-политзаключенные в белорусских тюрьмах находятся в катастрофическом положении. Об этом на «Пятых чтениях памяти Арсения Рогинского» рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Мероприятие, организованное международным правозащитным обществом «Мемориал», состоялось 29 марта в Берлине.

Конференция получила название в честь Арсения Рогинского (1946-2017) — историка, политического заключенного и одного из основателей Мемориала.

Наталья Радина выступила с докладом, как в белорусских тюрьмах пытают женщин-политзаключенных. Сайт Charter97.org приводит текст выступления:

— Сколько в данный момент среди политзаключенных женщин, сказать сложно. Были известны имена около двухсот, часть женщин в данный момент вышли на свободу. Но сколько еще были в то же время арестованы?

Но кое-какие цифры есть. По данным правозащитного центра «Вясна», с августа 2020 года политическому преследованию подверглись более 8000 женщин. Их не только арестовывали и отправляли в тюрьмы и колонии, но и приговаривали:

— к принудительным работам (так называемой «химии») в исправительных учреждениях открытого типа – по сути, своего рода концлагерях;

— принудительному лечению в психиатрических больницах;

— так называемой «домашней химии», когда политзаключенные имеют право покинуть квартиру только для выхода на работу и находятся под постоянным надзором милиции, которая является для проверок даже ночью.

— огромным штрафам.

Женщина всегда более уязвима в тюрьме. И по естественным физиологическим причинам, и психологически. Зная это, в тюрьмах их пытают особенно изощренно. Цель — унизить, растоптать достоинство, сломить волю.

В минском изоляторе на улице Окрестина в 2020 году условия у женщин были еще страшнее: задержанных держали в душных и переполненных камерах без туалета, мыла, гигиенических прокладок, туалетной бумаги, еды и даже воды. Вот свидетельство одной из бывших политзаключенных: «В четырехместной камере без туалета и воды вместе со мной находилось 36 женщин. Охранники заставляли нас раздеваться догола, просто чтобы позабавиться».

В отчете, подготовленном Управлением Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ), подтверждаются факты изнасилования задержанных и применения других форм сексуального и гендерного насилия в отношении как мужчин, так и женщин.

В Беларуси две колонии для женщин — колония №4 в Гомеле и колония для так называемых женщин-рецидивисток №24 в Речице.

Все осужденные по политическим мотивам женщины обозначены желтыми «экстремистскими» бирками. Сама собой напрашивается аналогия с желтыми звездами, которые носили евреи во времена Холокоста.

Такой статус налагает существенные ограничения. Женщин подвергают постоянным издевательствам и унижениям. По надуманным причинам (не застегнуты пуговицы, не так завязан платок и др.) женщинам выносят взыскания: внеочередное дежурство, лишения очередной передачи, лишение звонков близким, лишение долгосрочного свидания, помещения в штрафной изолятор, а за несколько таких мелких «нарушений» за год — ужесточение условий содержания (перевод в помещение камерного типа, а после – перевод на тюремный режим или новый тюремный срок).

В гомельской колонии женщины работают на швейной фабрике, шьют форму силовикам и военным. В том числе, известно, что шили форму для военнослужащих российской армии. Несмотря на то, что на предприятии установлена 6-дневная рабочая неделя, часто женщин заставляют работать и в воскресенье.

«Очень пыльно, дышать нечем. Ткань идет с пропитками ужасными. Аллергики и астматики там очень страдают», — описывает условия труда бывшая политзаключенная. При этом работают заключенные практически бесплатно. Одна из женщин рассказала, что в первый месяц в колонии получила 44 копейки (10 центов), в последующем — по 2-3 рубля (меньше 1 евро).

Также женщины обязаны заниматься уборкой помещений и территории колонии, разгрузкой овощей, мебели.

Как сообщается в докладе Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, одно из чудовищных наказаний в гомельской женской колонии — клетка, находящаяся на территории колонии между жилой и промышленной зонами. Женщин помещают в эту клетку за отказ выполнить требований сотрудников. Женщины проводят там от получаса до 8 часов.

Страшнее этого — штрафной изолятор, куда женщин часто помещают в качестве наказания.

Что такое ШИЗО? Камера штрафного изолятора очень маленькая и холодная. Там есть только деревянная «нара», которая отстегивается от стены с 21:00 и до 5:00. Все остальное время заключенным разрешено или ходить по камере, или сидеть на каменном холодном сидении. Постельные принадлежности и белье не выдаются. Прогулки женщинам в ШИЗО запрещены. Ни звонков, ни посылок, ни писем. Полная изоляция. Постоянно горит свет. Также нельзя сидеть на полу — за это могут добавить новое взыскание.

В ШИЗО все время сквозняк и очень холодно. Одежду у женщин забирают и выдают вместо нее специальную робу. При этом чулки и лосины забирают, поэтому даже зимой заключенные находятся там с голыми ногами. Некоторые находят выход — обматывать ноги туалетной бумагой. Также уже на протяжении нескольких лет по приказу администрации колонии политзаключенным на ночь не выдают телогрейки, поэтому укрываться там нечем. Такие условия расцениваются как пытки холодом.

При себе в ШИЗО разрешено иметь только туалетную бумагу, мыло, маленькое полотенце, зубную пасту и щетку. Иногда зубная паста запрещена и зубы приходится чистить мылом. Несмотря на то, что в камере сыро и холодно, администрация может удерживать там женщин месяц подряд и даже больше.

От малоподвижности и плохих условий у женщин начинаются проблемы с венами, отекают ноги, страдает мочеполовая система и обостряются другие проблемы со здоровьем.

И в ПКТ, и в ШИЗО питание отличается от того, которое обычно дают в отрядах, — оно еще более скудное. Кормят, в основном, кашами. Но, например, не кладут даже сливочное масло. Такие ограничения тоже влияют на здоровье, поскольку женщины не получают ни витаминов, ни свежего воздуха, а теперь им еще и недодают необходимые продукты.

Администрация колонии запрещает коммуникацию между политзаключенными, а за обсуждения политических событий в стране их могут наказать сутками в ШИЗО. Заключенные в колонии находятся в информационном вакууме. Единственный источник — пропагандистские новости. Также заключенных несколько раз в день заставляют просматривать не только программы по государственному телевидению, но и специальные пропагандистские видео на политические темы — это называется «режимное мероприятие «Вектор».

Кроме того, многим женщинам, осужденным за «политику», запрещают посещение клубов, церкви, спортивного зала, а с начала полномасштабной войны в Украине заблокировали переписку со всеми, кроме близких родственников.

В колонии женщинам нельзя при себе хранить большинство лекарств, а от хронических заболеваний препараты получают от фельдшера после длительного ожидания в очереди. Чтобы попасть к врачу и получить более серьезную помощь, нужно написать специальное заявление и ждать своей очереди. Перечень лекарств крайне ограничен, поэтому многие женщины постоянно болеют и у них обостряются хронические болезни. Из-за сложности в получении больничного женщины, больными, вынуждены ходить на работу, дежурства и убирать снег на улице.

Правозащитников также шокировали санитарные условия в колониях, недоступность гигиенических средств. Ходить в душ заключенные могут раз в неделю в течение 15 минут, за помывку не в тот день наказывают. О средствах гигиены женщины, в основном, должны заботиться сами. Один раз в месяц им выдают одну упаковку прокладок и один рулон туалетной бумаги, бывает, что ни того ни другого в магазине нет. Прокладки могут передать в вещевой передаче, но она предусмотрена раз в полгода.

«За любую солидарность — одна женщина дала другой прокладку, чай или еще что-то - это уже считается нарушением, за это может последовать взыскание», — отмечается в докладе Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

Известно также, что администрация колоний не обеспечивает отряды с ВИЧ-инфицированными необходимыми средствами гигиены для соблюдения правил гигиены. Так, например, в отрядах нет антисептика для обработки общих иголок для шитья, которыми ежедневно пользуются все заключенные. На швейной фабрике, где работают женщины, также ничего не обрабатывается.

В колонии №24 для женщин-рецидивисток в Речице условия еще жестче. Недавно вышедшая на свободу политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк назвала ее «живодерней». Там женщин практически постоянно держат в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа. Сейчас в этой колонии буквально убивают политзаключенных Ольгу Майорову, Елену Гнаук и Викторию Кульшу. Ситуация катастрофическая. У женщин серьезные проблемы со здоровьем и есть опасения, что они не выйдут оттуда живыми. Например, Евгения Кульша несколько раз держала голодовки по месяцу, отказывалась от воды, а также вскрывала себе вены.

Сегодня крайне важно держать в фокусе внимания ситуацию с политзаключенными в Беларуси, как женщин, так и мужчин. Их жизни во многом зависят от того, помним ли мы о них, боремся ли мы за их освобождение.

Я очень благодарна обществу «Мемориал» за возможность выступить на этой конференции в Берлине. Все, что столько лет делает эта организация, собирая свидетельства преступлений советского режима, крайне важно. Могу сказать из личного опыта: память о репрессиях в прошлом помогает их переживать в современном мире. Я читала мемуары Евгении Гинзбург, Ольги Адамовой-Слиозберг, Тамары Петкевич, Евфросинии Керсновской, имена которых часто звучали на конференции. Осознание того, через какой ад проходили люди в сталинском ГУЛАГе, дает силы продолжать и не сдаваться ни при каких обстоятельствах.

Наталья Радина

Фото: Дарья Кротова

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