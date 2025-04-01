«Роснано» объявила дефолт 5 1.04.2025, 13:26

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Денег инвесторы не увидели.

Госкорпорация «Роснано» допустила технический дефолт по выпуску облигаций с государственной гарантией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

31 марта «Роснано» должна была выплатить держателем своих долговых бумаг 1 млрд рублей купонных платежей, однако денег инвесторы не увидели. Как заверяет компания, платеж будет осуществлен «в течение 10 дней», а причина задержки — в разработке «разработке технического механизма выплаты купонного дохода». О каком механизме может идти речь и почему он потребовался именно сейчас, в «Роснано» не уточнили. В техдефолте оказались облигации компании серии 08 объемом 13,4 млрд рублей с погашением в 2027 году.

В ноябре 2021 года «Роснано» уже находилась на грани дефолта по долгу, и тогда компанию спасло государство. Спустя два года госкорпорация сообщила, что близка к банкротству из-за отсутствия средств на погашения задолженности, чистый размер которой на тот момент достигал почти 100 млрд рублей.

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