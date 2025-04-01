В армии США появилось первое подразделение операторов FPV-дронов
- 1.04.2025, 13:42
Оно будет дислоцироваться в учебном батальоне вооружений в Квантико.
В Корпусе морской пехоты США сформировали команду ударных дронов Корпуса морской пехоты (MCADT), сообщает официальный сайт этого рода войск.
Это было сделано в ответ на быстрое распространение технологий и тактик ударных дронов от первого лица (FPV). Новое поразделение будет дислоцироваться в учебном батальоне вооружений в Квантико под руководством учебного командования, «что обеспечит тесное сотрудничество с лабораторией боевых действий Корпуса морской пехоты». Новая команда будет разрабатывать и совершенствовать подготовку вооруженных FPV-дронов для морских пехотинцев, а также влиять на требования к быстрому внедрению передовых технологий FPV.
Команда станет экспертным органом Корпуса морской пехоты по использованию FPV-дронов и будет представлять Корпус на межведомственных, национальных и международных соревнованиях. Первым из них станет чемпионат Национальной ассоциации дронов США Military Drone Crucible, который пройдет с 30 июня по 3 июля 2025 года во Флориде. Соревнуясь с такими подразделениями, как 75-й полк рейнджеров, MCADT будет выполнять тактические задания, используя FPV-дроны и малые беспилотные авиационные системы в реалистичных сценариях, имитирующих современный бой.
Отмечается, что задача MCADT — не только выступать на соревнованиях, поскольку дешевизна FPV-дронов обеспечивает экономически эффективное и масштабируемое решение для современного боя.
По словам командования, сейчас задача заключается в быстром наращивании профессиональных навыков операторов дронов. Морские пехотинцы должны быть способны не только эффективно управлять этими системами, но и «безупречно» интегрировать их в команду, осваивая основные платформы, имея резервные системы и получая необходимый опыт для точного применения полезной нагрузки в реальных условиях.