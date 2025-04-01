В Китае представили проект пассажирского сверхзвукового самолета 5 1.04.2025, 17:39

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По замыслам разработчиков, китайский самолет будет развивать скорость до 1975 километров в час.

Спустя два десятилетия после того, как легендарный самолет «Конкорд» прекратил полеты, Китай собирается вернуть в небо пассажирский сверхзвуковой лайнер. Государственная авиастроительная корпорация Comac представила проект нового самолета под названием C949, который должен стать преемником знаменитого англо-французского авиалайнера, сообщает Bild.

По замыслам разработчиков, китайский самолет будет развивать скорость до 1975 км/ч — это чуть медленнее, чем у «Конкорда», летавшего со скоростью около 2400 км/ч. Однако C949 сможет преодолевать расстояния до 11 000 километров, что почти в полтора раза больше, чем у предшественника. Кроме того, лайнер будет вмещать до 168 пассажиров, в то время как «Конкорд» мог принять на борт только 128 человек.

Одним из ключевых новшеств должен стать сниженный уровень шума: звуковая волна от C949 не должна превышать 89 децибел, тогда как у «Конкорда» она достигала 105. Именно шум в свое время стал причиной запрета «Конкорда» на полеты над сушей.

«Китай официально вступил в сверхзвуковую гонку. Игра начинается. Давайте их обгоним», — заявил в соцсетях глава американской компании Boom Supersonic Блейк Шолл.

Его фирма, а также Spike Aerospace в Бостоне и другие стартапы уже разрабатывают собственные сверхзвуковые самолеты.

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