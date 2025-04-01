Лукашенко отправил Турчина в Москву 1 1.04.2025, 23:19

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Александр Турчин

Новый премьер Беларуси встретится с Мишустиным.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направится с официальным визитом в Росcию, сообщил телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Официальный визит Турчина в Россиюю состоится 7 апреля. Пресс-служба проанонсировала также переговоры белорусского премьера с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

На совещании по подготовке визита, прошедшем накануне, новый премьер Беларуси подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером республики «по всем направлениям сотрудничества, включая внешнеторговые отношения». Еще Турчин напомнил, что на долю России приходится более 60% стоимостного объема внешней торговли товарами и свыше 65% экспорта.

В преддверии визита в Россию Турчин сказал, что предстоит еще многое сделать. Глава белорусского правительства отметил еще, что в первую очередь необходимо активизировать цифровую повестку, завершить работы по созданию объединенных энергетических рынков и по формированию единой промышленной политики.

– Необходима дальнейшая унификация регулирования транспортного рынка, выравнивание условий деятельности субъектов хозяйствования, - констатировал премьер.

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