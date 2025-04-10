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Российская система ПВО под Москвой атаковала свой же вертолет

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  • 10.04.2025, 9:52
  • 3,134
Российская система ПВО под Москвой атаковала свой же вертолет

Удар нанесли, приняв его за беспилотник.

В ночь на 10 апреля на территорией Московской области пролетал военный вертолет. Армия РФ, не разобравшись, что к чему, решила, на всякий случай, ударить по нему, приняв его за дрон ВСУ. Эту интересную историю наблюдали жители Московщины, которые позже и выложили в Сеть кадры, сообщает ресурс Dialog.UA.

Российские паблики пишут, что в ночь на 10 апреля территория Московской области якобы подверглась атаке дронов.

На их перехват вылетели вертолеты, и один из них был принят российской системой ПВО как беспилотник. Z-каналы также подтвердили инцидент в районе города Наро-Фоминска.

Пропагандисты также писали, что именно в этом районе якобы и был сбит беспилотник. Жители Наро-Фоминска подтвердили громкие звуки, похожие на взрыв, которые прогремели 9 апреля в 22:30.

Во время «хлопка» у многих россиян задрожали стекла в окнах и сработала сигнализация на машинах. Не исключено, что это и было ЧП с вертолетом.

Однако больше нет никакой информации, а значит вражеский вертолет сумел добраться до места своего базирования. Минобороны РФ часто привлекает вертолеты и другую авиацию для борьбы с дронами. Уже рано утром 10 апреля в Минобороны РФ отчитались о сбитии якобы 42 дронов над территориями Курщины, Брянщины, Московщины, Белгорочины, Орловщины и Крыма.

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