Белорусы за год купили в Польше три тысячи квартир

Белорусы за год купили в Польше три тысячи квартир2
- 10.04.2025, 11:37
Это на 60% больше, чем год назад.
Граждане Беларуси в 2024 году купили в Польше около трех тысяч квартир общей площадью почти 180 тысяч квадратных метров. Это на 60% больше, чем годом ранее, пишет MOST со ссылкой на польские СМИ.
Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир — на 21% больше, чем в 2023-м. Более половины этого количества купили украинцы — около 9 тысяч квартир (на четверть больше, чем в 2023-м).
Белорусы занимают второе место по количеству купленных квартир.
Чаще всего иностранцы покупали квартиры в Варшаве — 3535 квартир за год, из которых 3045 купили физические лица, а 490 — юридические. Далее по популярности идут Краков (1523), Вроцлав (1491), Лодзь (827), Познань (540), Гданьск (325), Гожув-Велькопольский (204), Щетин (158).
Средняя площадь квартиры, приобретенной иностранцами в Польше, составила 58 квадратных метров.