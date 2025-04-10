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Белорусы за год купили в Польше три тысячи квартир

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  • 10.04.2025, 11:37
Белорусы за год купили в Польше три тысячи квартир

Это на 60% больше, чем год назад.

Граждане Беларуси в 2024 году купили в Польше около трех тысяч квартир общей площадью почти 180 тысяч квадратных метров. Это на 60% больше, чем годом ранее, пишет MOST со ссылкой на польские СМИ.

Всего в прошлом году иностранцы купили в Польше 17 330 квартир — на 21% больше, чем в 2023-м. Более половины этого количества купили украинцы — около 9 тысяч квартир (на четверть больше, чем в 2023-м).

Белорусы занимают второе место по количеству купленных квартир.

Чаще всего иностранцы покупали квартиры в Варшаве — 3535 квартир за год, из которых 3045 купили физические лица, а 490 — юридические. Далее по популярности идут Краков (1523), Вроцлав (1491), Лодзь (827), Познань (540), Гданьск (325), Гожув-Велькопольский (204), Щетин (158).

Средняя площадь квартиры, приобретенной иностранцами в Польше, составила 58 квадратных метров.

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