У берегов Мальты заметили похожее на инопланетянина существо
- 10.04.2025, 15:20
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Это гигантское морское существо известно как одно из самых крупных в мире.
Морской биолог Алан Дейдун сфотографировал у берегов Мальты гигантскую сифонофору (Praya dubia), сообщает сайт Lovin Malta.
Согласно материалу, гигантское морское существо, похожее на инопланетянина, известно как одно из самых крупных в мире. Некоторые особи сифонофоры могут быть длиннее синего кита .
Дейдун рассказал, что сифонофоры — активные пловцы. Они питаются желатиноподобными морскими организмами, мелкими ракообразными и мальками, которых привлекают ярким синим биолюминесцентным светом. Когда сифонофоры замечают добычу, они замирают на месте и распускают завесу щупалец, выделяющих мощный токсин. Он парализует морских обитателей при касании.