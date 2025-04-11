Китай повысил пошлины на товары из США до 125% 30 11.04.2025, 11:34

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Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

Китай с 12 апреля поднимает пошлины на товары из США с 84% до 125%. Об этом объявило министерство финансов Китая, передает Bloomberg.

Пекин объявил об этом решении спустя два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины на импорт товаров из Китая до 125%.

В заявлении Минфина Китая говорится, что если Вашингтон продолжит «существенно ущемлять интересы Китая», то Пекин продолжит принимать контрмеры и «будет бороться до конца».

В марте Трамп установил для Китая пошлины в 20%. 2 апреля он ввел 34-процентные пошлины в отношении китайских товаров. Пекин ответил тем же. Затем Трамп добавил к этому еще 50%, увеличив общий размер пошлин до 104%. 9 апреля Пекин повторил и этот шаг, доведя общий размер пошлин до 84%. Трамп, в свою очередь, объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%.

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