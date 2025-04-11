В Испании создали первую в мире объемную 3D-голограмму с интерактивом 1 11.04.2025, 11:50

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Ее можно коснуться и переместить.

Разработчики из испанского Университета Навары создали 3D-голограмму, которая парит в воздухе и легко управляется руками.

Отмечается, что команде исследователей под руководством Элоди Бузбиб удалось создать объемную 3D-графику, которую можно перемещать руками

«То, что мы видим в фильмах и называем голограммами, обычно является объемными изображениями. Это графика, которая парит в воздухе и может просматриваться с разных углов без необходимости надевать очки виртуальной реальности. Это называется настоящей 3D-графикой», — объясняет Элоди Бузбиб.

По ее словам, созданный учеными тип дисплея использует подход «приходи и взаимодействуй». То есть пользователи могут просто подойти и начать взаимодействовать с графической проекцией. Например, такие компании как Voxon Photonics и Brightvox Inc уже разрабатывают и предлагают объемные дисплеи, однако их разработки не позволяют непосредственно взаимодействовать с изображениями.

«Мы привыкли к прямому взаимодействию с нашими телефонами, когда мы нажимаем кнопку или перетаскиваем документ непосредственно пальцем на экране — это естественно и интуитивно понятно для людей. Этот проект позволяет нам использовать это естественное взаимодействие с 3D-графикой, чтобы задействовать наши врожденные способности 3D-зрения», — добавляет Элоди Бузбиб.

Разработка была реализована в рамках проекта InteVol под руководством ученых из Наварского университета и при финансировании Европейского исследовательского совета. Дисплей направляет проекцию на быстро движущуюся поверхность, называемую диффузором, который колеблется со скоростью 2 тыс. 880 изображений в секунду. Человеческий глаз воспринимает эти многослойные изображения как полноценный трехмерный объект, который парит в воздухе.

Однако обычные диффузоры очень жесткие. В случае контакта с ними и попытки коснуться подвижной поверхности можно сломать или поранить руку. Поэтому разработчики заменили жесткие листы на произведенные из более эластичных материалов. Элоди Бузбиб также отметила, что эластичные материалы быстро деформируются и изображение потом необходимо корректировать. Однако команда разработала рабочую систему, которая обеспечивает естественное взаимодействие. Разработка испанских инженеров позволяет сжимать и перемещать трехмерную проекцию.

«Дисплеи, такие как экраны и мобильные устройства, появляются в нашей жизни для работы, учебы или развлечений. Наличие трехмерной графики, которой можно непосредственно манипулировать, имеет применение в образовании —например, визуализация и сборка частей двигателя. Несколько человек могут использовать эти 3D-дисплеи одновременно без каких-либо гарнитур виртуальной реальности. Это делает их идеальными для совместной работы», — отмечают разработчики.

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