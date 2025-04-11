Вернувшиеся с фронта оккупанты устроили «веселую жизнь» россиянам 2 11.04.2025, 14:45

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Несколько показательных историй из разных городов.

В последнее время резко увеличилось количество преступлений, совершенных военнослужащими российских оккупационных войск после возвращения домой. Их совершают как бывшие зеки, которых завербовали в колониях, так и ранее не судимые «защитнички». Причем если раньше жители страны-агрессора с сочувствием относились к «инцидентам», мол, воевавшим нужна психологическая помощь, то сейчас уже требуют радикальных мер.

Подробнее об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Не жалеют ни жен, ни детей

Настоящим кошмаром обернулось для семей россиян возвращение с войны отцов и мужей. Огнестрел и поножовщина стали уже привычным делом.

Например, в Нижнем Новгороде приехавший в отпуск оккупант устроил стрельбу в квартире и угрожал жене. Женщина вызвала полицию, в итоге буйного «героя СВО» задержали. Правда, составили протокол всего лишь за мелкое хулиганство, после чего поместили в спецприемник.

А в Саратовской области экс-«вагнеровец» Станислав Вышинский и вовсе поджег дом с детьми. Оказалось, что гражданская жена не пустила его домой пьяным, поэтому бывший наемник решил: гори оно все синим пламенем. В этом же здании жили две многодетные семьи, которых пожарные спасли через окна.

На войну Вышинский попал из колонии, где сидел за кражи, угон и грабеж. Отслужив и получив помилование от Путина, он в итоге чуть не сжег заживо нескольких детей.

А в Тверской области РФ вернувшийся с войны зэк изнасиловал и убил ребенка. 13-летняя Виолетта пропала в конце марта. Больше недели полиция и волонтеры искали девочку, а затем ее тело нашли в лесу.

Выяснилось, что ребенка заманил в машину, изнасиловал и убил 34-летний Александр Сергеев. Ранее он уже был судим за убийство, изнасилование, кражу и грабеж.

Это преступление вызвало в России большой резонанс. Разъяренные местные жители, ранее высказывавшие мнение, что виной всему нехватка психологов, сейчас уже требуют радикальных мер.

«Таких отморозков нужно «обнулять!», «Зачем было выпускать зеков?!», «Нужно вернувшихся с войны преступников селить к тому, кто их помиловал», – пишут они в социальных сетях.

Замкнутый круг

Тем временем совершивших преступления после возвращения с войны в Украине российских оккупантов после суда, а иногда даже на стадии следствия, снова отпускают на фронт. То есть они законно избегают ответственности.

В Новосибирске еще в марте прошлого года Евгений Шунчев проник в квартиру к бывшей девушке, где сильно избил ее ногами и руками, а затем дважды ударил ножом.

Военнослужащий требовал перевести ему деньги. Но когда та отправила 14 тысяч рублей, «освободитель» снова приставил нож и сказал, что убьет ее.

Новосибирский гарнизонный суд признал Шунчева виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей. Несмотря на это, он снова готовится отправиться воевать.

Избежали срока

Сейчас в России преступники по полной пользуются тем, что можно избежать наказания, заключив контракт с МО РФ. Так сделал и убийца собственной жены из Воронежской области. Преступление произошло в январе, супружеская пара поссорилась ночью в лесу возле села Масловка, в итоге разъяренный 33-летний мужчина задушил жену, оставив тело на месте.

Спустя несколько часов убийца сам пришёл в полицию и во всем сознался. Ему грозил срок до 15 лет, но мужчина еще до суда подписал контракт с минобороны РФ и уехал на фронт.

Не менее показательный случай произошел и в Сочи. Ксения Душанова (сама родом из Мариуполя, там сейчас живут ее родители) ушла от своего гражданского мужа Рашида Алиева после очередного избиения, но тот продолжил ее преследовать. В декабре Алиев проник ночью в ее квартиру, избил женщину и выколол ей глаз ключом от машины. В соседней комнате в это время находился сын Ксении, который все слышал. Решив, что жертва умерла, Алиев ушел.

После этого он поехал по ночным клубам, откуда записывал видео друзьям, чтобы создать алиби. В итоге преступника вычислили по камерам и задержали. Ксения получила тяжелые травмы и до сих пор лечится. В марте должен был состояться суд, но адвокат девушки выяснил, что Алиева отпустили на фронт.

Ранее он облил кислотой свою предыдущую подругу, но та испугалась писать на него заявление. Теперь на одного оккупанта стало больше.

Передают «чудесный» опыт детям

Тем временем оккупанты, на счету которых множество преступлений, «гастролируют» по российским школам. Например, почетным гостем на «уроке мужества» в детской художественной школе на Ставрополье стал бывший наемник ЧВК «Вагнер» Антон Павлюков, которого в 2022 году приговорили к 9,5 годам колонии за продажу наркотиков.

Военно-спортивный патриотический клуб «Спецназ» в архангельском Северодвинске проводит для учеников младших классов занятия по начальной военной подготовке. Ее преподает детям также бывший наемник ЧВК «Вагнер» Константин Хозяйкин. В 2019 году его приговорили к семи годам колонии за распространение наркотиков, а прошлым летом он получил принудительные работы за кражу из квартиры знакомой.

И такая ситуация – повсеместно. Потому удивляться, что дальше уровень преступности в России будет только расти, не приходится.

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