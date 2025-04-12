Гиркин предрек России «идеальный шторм»4
- 12.04.2025, 8:27
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Будет цепочка важных событий.
Z-патриот Игорь Стрелков (Гиркин) разразился еще одним громким прогнозом. Он уверен, что Россия уже в ближайшие годы столкнется с цепочкой катастроф, которые сложатся в один «идеальный шторм». Соответствующее письмо Стрелкова 11 апреля опубликовал его близкий соратник Z-пропагандист Михаил Полынков, передает Dialog.UA.
Стрелков, который сейчас отбывает срок в тюрьме РФ за критику путинского режима, предупреждает о том, что на Россию надвигается «идеальный шторм».
«Все возможности для отмены катастрофического развития событий в стране в ближайшие 1-3 года я считаю упущенными», - написал российский Z-патриот.
Он утверждает, что катастрофа «уже на пороге», и РФ столкнется с «цепью последовательных обвалов». В этом случае РФ рискует утратить свою государственность. Такое развитие он считает «неизбежным». «Империи, какими бы они величественными не были, рушатся», - констатировал Стрелков.